Saoirse Ronan ging Rolle im "Barbie"-Film durch die Lappen

Die irische Schauspielerin Saoirse Ronan (30) hat kürzlich enthüllt, dass sie ursprünglich eine Rolle im Blockbuster "Barbie" spielen sollte. Sie wäre als eine der "seltsamen Barbies" an der Seite von Kate McKinnon (40) aufgetreten. Wie Mirror berichtet, musste Saoirse jedoch aufgrund von Terminüberschneidungen mit den Dreharbeiten zu ihrem aktuellen Film "The Outrun" absagen. Dies ist jedoch nicht die einzige Rolle, die der Beauty durch die Lappen ging. Zudem verriet die Schauspielerin nämlich, dass sie einst für die Rolle der "Luna Lovegood" in den Harry Potter-Filmen vorgesprochen hat.

Während ihres Auftritts in der Talkshow "Jimmy Kimmel Live!" erzählte die 30-Jährige, dass sie als junges Mädchen für die Rolle der Hogwarts-Schülerin vorsprach, jedoch aufgrund ihres Alters nicht besetzt wurde. "Ich wusste, dass ich die Rolle nicht bekommen würde, weil ich zu jung war", beschrieb Saoirse. Dennoch sieht sie das Vorsprechen laut People Magazine als eine der aufregendsten Erfahrungen ihrer frühen Karriere. Saoirse erinnerte sich daran, wie halb Irland zu den Auditions erschien, da die Rolle der "Luna Lovegood" die einzige irische Figur in der Reihe war. Obwohl sich die Rolle letztendlich Evanna Lynch (33) schnappen konnte, schätzte sie die Gelegenheit, eine Szene aus "Harry Potter" vortragen zu dürfen. "Es war das Coolste überhaupt", schwärmte sie.

Die 30-Jährige begann ihre Schauspielkarriere bereits in jungen Jahren und erhielt im Alter von nur 13 Jahren ihre erste Oscar-Nominierung für ihre Rolle in "Abbitte". Seitdem hat sie in zahlreichen Filmen mitgewirkt und wurde für ihr vielseitiges Talent mehrfach ausgezeichnet. Auch privat scheint es für Saoirse rosig zu laufen: Im Juli heiratete sie den britischen Schauspieler Jack Lowden, in dem sie ihre große Liebe gefunden hat.

Getty Images Saoirse Ronan, Schauspielerin

Getty Images Saoirse Ronan und Jack Lowden im Januar 2022

