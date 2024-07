Ganz heimlich: Saoirse Ronan hat Jack Lowden geheiratet!

Saoirse Ronan (30) hat Ja gesagt! Wie Irish Independent berichtet, heiratete die Schauspielerin ihren langjährigen Partner Jack Lowden in einer intimen Zeremonie in Schottland. Bei der bescheidenen Feier seien nur ein paar Freunde des Traumpaares anwesend gewesen. Alle Gäste seien außerdem "zur Verschwiegenheit verpflichtet worden", um das Liebesgeheimnis vorerst zu bewahren. Auf eine kirchliche Feier scheinen die beiden Hollywoodstars erst einmal verzichtet zu haben, ihre Trauung fand ganz unscheinbar im Standesamt in Edinburgh statt.

Im Herbst des vergangenen Jahres sorgten Saoirse und Jack schon einmal für Gerüchte. Damals zeigten Fotos, die Daily Mail vorlagen, wie die beiden Turteltauben mit ihrem Hund durch London spazierten. An der Hand der "Little Women"-Darstellerin glitzerte dabei ein großer Diamantring. Noch dazu turtelten die zwei damals ganz verliebt. Ein Schnappschuss zeigte, wie die Blondine ihrer Begleitung einen Kuss auf die Wange gab.

Saoirse und Jack lernten sich bei den Dreharbeiten zu "Mary Queen of Scots" kennen. Schon kurz nach ihrer gemeinsamen Zeit am Set schwärmte der heute 34-Jährige: "Es war unglaublich, mit Saoirse zu arbeiten. Die Frau ist eine Naturgewalt auf und neben der Leinwand – völlig furchtlos und eine brillante Persönlichkeit." Während des Drehs war die Irin erst 24 Jahre alt und besonders dafür habe ihr zukünftiger Ehemann sie bewundert.

Getty Images Saoirse Ronan, Schauspielerin

Getty Images Saoirse Ronan und Jack Lowden im Januar 2022

