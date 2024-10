Simone Lugner lenkt sich auf Oktoberfest im Wiener Prater ab

Simone Lugner hat genug Trübsal geblasen. Im Leben von Richard Lugners (✝91) Witwe jagte in den vergangenen Wochen eine schlechte Nachricht die nächste. Wie ein aktueller Beitrag auf Instagram zeigt, hat es Simone nun zumindest für einen Abend geschafft, die Negativität beiseitezuschieben. "Oktoberfest Prater mit lieben Freunden von Richard und mir", schreibt sie unter eine Bilderreihe, auf der Simone gemeinsam mit Sängerin Beatrice Turin auf der Wiener Version der Münchner Wiesn zu sehen ist. "Danke für die Einladung. Es war trotz der schweren Umstände ein schöner Abend", betont Simone in der Bildbeschreibung.

Der gute Zuspruch, den Simone in der Kommentarspalte erhält, ist überwältigend. Zahlreiche Follower hinterlassen liebevolle und aufbauende Worte unter dem Beitrag. "Recht hast du, er hätte das so gewollt", schreibt ein Nutzer und meint damit Simones verstorbenen Ehemann. "Richard, wo immer er jetzt ist, ist sicher stolz auf dich", kommentiert ein weiterer und fügt hinzu: "Du siehst so gut aus und es ist schön, dass du Freunde hast, die dir zur Seite stehen und für dich da sind." Viele scheinen die aktuelle Situation der 42-Jährigen zu verfolgen und drücken ihr für den Erbantrittstermin am 7. Oktober die Daumen.

Laut ersten Informationen von oe24 soll Simone den Löwenanteil von Richards Nachlass erhalten. Ob sie das Erbe letzten Endes antreten wird, wird sich am Montag entscheiden. Für den Fall, dass die Schulden des ehemaligen Baumoguls im Vergleich zu seinem Vermögen von geschätzten 80 Millionen Euro überwiegen, geht Simone möglicherweise leer aus. In ihrer aktuellen Situation wäre dies ein weiterer herber Rückschlag, denn vor wenigen Tagen verlor die Witwe ihren Job in Richards Unternehmen Lugner City. Die Kündigung war von der Geschäftsführung, bestehend aus Gerald Friede und Richards Tochter Jacqueline Lugner, unterschrieben worden.

ActionPress / Andreas Lepsi / picturedesk.com Simone und Richard Lugner, März 2024

Getty Images Simone Lugner im August 2024

