Erste Details: Wie wird Richard Lugners Nachlass aufgeteilt?

Fast zwei Monate sind seit dem Tod von Richard Lugner (✝91) vergangen. Am kommenden Montag soll über den Erbantritt des Baumoguls entschieden werden. Richards hinterlassenes Vermögen wird auf etwa 80 Millionen Euro geschätzt – hinzu kommen Schulden in unbekannter Höhe. Die Erbgemeinschaft umfasst seine Frau Simone Lugner, seine Kinder Jacqueline, Alexander und Andreas sowie seine uneheliche Tochter Nadin. Laut ersten Informationen von oe24 soll Richards Witwe den Hauptanteil des Erbes erhalten: Während Simone wohl rund ein Drittel des Privatvermögens des Österreichers erhalten soll, soll der restliche Nachlass zwischen seinen Kindern aufgeteilt werden.

Bisher könne Simone diese Informationen "weder bestätigen noch dementieren", wie sie im Interview mit Bild äußerte. "Ich weiß aber, dass sich Richard sehr viele Gedanken gemacht hat, dass alle, sowohl seine vier Kinder als auch ich, fair und gerecht bedacht werden", erklärte die 42-Jährige dennoch. Simone wolle das Erbe voraussichtlich "bedingt" antreten, um nicht auf den Schulden ihres Ehemanns sitzenzubleiben. Das könnte allerdings dazu führen, dass sie am Ende leer ausgeht. Doch das Geld steht für Simone ohnehin nicht im Fokus des Termins: "Vordergründig ist für mich bei dem Termin die Familiensituation. Ich werde dort Jacqueline wiedertreffen. Das ist die Sache, die mich am meisten beschäftigt." Seit Simones Entlassung aus Richards Unternehmen ist die Situation zwischen Jacqueline, die dort als Geschäftsführerin arbeitet, und ihr angespannt. "Es war nicht nur Richards Wunsch, dass wir alle miteinander gut auskommen – ich würde mich auch darüber freuen", betonte Simone, die den Termin am Montag mit ihrem Anwalt wahrnehmen wird.

Bleibt zu hoffen, dass sich Simones Leben nach dem Erbantrittstermin zum Guten wenden wird. In den vergangenen Tagen musste sie einige Rückschläge verkraften. Zuerst verlor sie ihren Posten in Richards Einkaufszentrum Lugner City. Die schriftliche Kündigung, in der kein konkreter Grund für Simones Entlassung genannt wurde, war neben dem Geschäftsführer Gerald Friede auch von Richards Tochter Jacqueline unterzeichnet worden. Nun bangt Simone auch noch um ihr Zuhause: Ohne ein fixes Einkommen könne sie die Kosten für die Villa ihres verstorbenen Mannes nicht stemmen, wie sie gegenüber RTL gestand. "Aktuell schaut es nicht so gut aus, weil man kann wollen, was man will, aber man muss sich das auch leisten können", schilderte Simone den Ernst ihrer Lage.

ActionPress / Starpix / picturedesk.com Simone und Richard Lugner im Juli 2024

Walter Pernkopf / picturedesk.co / ActionPress Jacqueline und Richard Lugner 2016 in Linz

