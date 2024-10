Simone Lugner ist schockiert von der Lugner-City-Kündigung

Simone Lugner kann ihre unerwartete Kündigung kaum fassen. Nur wenige Wochen nach ihrem Amtsantritt als rechte Hand von Richard Lugner (✝91) erhielt sie völlig überraschend die Mitteilung, dass sie ihren Posten in dem Wiener Einkaufszentrum Lugner City räumen muss. Ein konkreter Anlass für die Kündigung sei der Witwe des Bauunternehmers nicht genannt worden. "Ich bin total schockiert. Ein richtiger Grund für die Kündigung wurde mir nicht mitgeteilt. Der Geschäftsführer Gerald Friede hat mir nur gesagt, der Vertrag werde aufgelöst unter Einhaltung der Kündigungsfrist", erklärte Simone enttäuscht gegenüber der Bild.

Ihren Laptop und ihr Firmenhandy habe Simone bereits abgeben müssen und stehe nun ohne Job da. "Ich habe mein Leben danach ausgerichtet: Das ist definitiv nicht im Sinne von Richard Lugner. Das ist der Geschäftsführung anscheinend egal", äußerte sie entsetzt. Ob Richards Tochter Jacqueline Lugner, die Geschäftsführerin des Unternehmens, für die Kündigung verantwortlich sei, wisse sie nicht. "Ich habe von Jacqueline seit dem Begräbnis nie wieder etwas gehört. Sie hat auch nicht auf meine E-Mails reagiert. Ich hatte daher nur Kontakt mit dem anderen Geschäftsführer, Herrn Friede. Ob er oder Jacqueline die treibende Kraft war, kann ich nicht sagen." Die Kündigung sei jedoch von beiden unterschrieben worden.

Erst kürzlich machte die 42-Jährige gegenüber oe24 öffentlich, dass sie gefeuert wurde: "Ich habe am Montag schriftlich meine Kündigung bekommen." Schon zuvor habe sie sich in dem Unternehmen ausgeschlossen gefühlt, wie sie weiter erklärte. "Ich habe öfter gefragt, ob es etwas zu tun gibt und wann ich Aufgaben bekomme. Aber Fehlanzeige. Ich war von Anfang an ausgeschlossen – wie ein Geschwür. Mit Richards Tod war anscheinend auch schon mein Ausritt gesichert", war sie sich damals sicher. Der Baulöwe war Mitte August im Alter von 91 Jahren gestorben. Vor seinem Tod hatte er sich ausdrücklich gewünscht, dass Simone in der Geschäftsführung von Lugner City sitzt und hatte dafür sogar sein Testament geändert.

ActionPress / Andreas Lepsi / picturedesk.com Simone und Richard Lugner, März 2024

ActionPress Simone Lugner, Witwe von Richard Lugner

