Mit Halloween-Special: "Die Verräter" kehrt bald zurück!

Im vergangenen Jahr begeisterte die TV-Show Die Verräter – Vertraue Niemandem! die Zuschauer vor den Bildschirmen und entführte sie in eine Welt, in der nichts so ist, wie es scheint. Als Verräter oder Loyale müssen die teilnehmenden Promis sich in verschiedenen Challenges beweisen – und dürfen dabei niemandem vertrauen. Nun gibt es die ersten Infos zu der anstehenden zweiten Staffel – und die soll passend zu Halloween ganz schön schaurig werden! "In einem von Gespenstern heimgesuchten Schloss gerät eine illustre Schar von Stars in einen endlosen Strudel des Horrors", heißt es in einer Meldung von RTL. Ein genaues Startdatum steht allerdings noch nicht offiziell fest.

Durch das mysteriöse TV-Abenteuer soll erneut Sonja Zietlow (56) führen. Die Promis, die als Verräter oder Loyale um das satte Preisgeld kämpfen werden, sind derweil noch nicht bekannt. "In acht furchterregenden Folgen durchleben sie einen ultimativen Albtraum aus Verrat, Vertrauensbrüchen und entsetzlichen Schockern. Denn in ihren Reihen lauern ungnädige Verräter – bereit, mit grausamer Skrupellosigkeit zuzuschlagen, um einen wertvollen Silberschatz zu gewinnen", kündigt der Sender weiter an. Die Fans werden aber mit noch einer Nachricht beglückt: Auch eine dritte Staffel des Formates soll es 2025 geben!

Ob in der neuen Ausgabe die Loyalen den Sieg holen werden? In Staffel eins waren es immerhin Anna-Carina Woitschack (31) und Vincent Gross (27), die als Verräter alle hinters Licht führten. Im finalen Showdown konnten die Sänger das Preisgeld von 46.500 Euro für sich gewinnen.

