Davor hat Alida Kurras bei Promi BB den größten Respekt

Alida Kurras (47), bekannt aus dem Reality-TV und als Moderatorin, wagt sich rund 24 Jahre nach ihrem Big Brother-Sieg erneut ins große Abenteuer: Sie zieht in wenigen Tagen in den Promi Big Brother-Container ein. Im Interview mit Promiflash verrät die 47-Jährige, wovor sie bei ihrer Teilnahme am meisten Angst hat. Besonders das Zusammenleben mit fremden Menschen unter einem Dach bereitet ihr einige Sorgen. "Ich habe eigentlich selten Angst, das ist immer ein schlechter Begleiter. Aber ich habe Respekt vor der Gesamtsituation", erklärt die Reality-TV-Bekanntheit und fügt hinzu: "Früher war man unbedarft und jung, jetzt hat man sein geregeltes Leben." Das Teilen von Schlafzimmer, Toilette und Badezimmer mit anderen sei für sie ungewohnt. "Allein das Zusammenessen mit fremden Menschen – ja, davor habe ich großen Respekt", gestand sie offen.

In welche Art von Promi-BB-Haus es in diesem Jahr geht, steht noch nicht fest – es könnte demnach auch sein, dass es anders als 2023 wieder zwei geteilte Bereiche gibt. In den vergangenen Jahren war von Luxusapartment über Raumschiff bis hin zu einer Baustelle alles dabei. Bleibt also abzuwarten, ob sich Alida nicht nur über das gemeinsame Leben, sondern auch die Umstände Sorgen machen muss. Mit ihr ziehen einige andere deutsche Stars ein, die für Drama sorgen könnten. Die 47-Jährige findet den Cast aber gut und ist gespannt auf das, was passiert. "Ich kann mir absolut vorstellen, dass es schon in den ersten Tagen krachen wird. Definitiv. Kandidaten dafür sehe ich zum Beispiel in der Bea Peters. Ich glaube, die wird sehr provokant sein", erklärt die Moderatorin gegenüber Promiflash. Auch bei Max Kruse und Verena Kerth sieht sie Streitpotenzial.

Alida erlangte durch ihren Sieg in der zweiten Staffel von "Big Brother" im Jahr 2000 große Bekanntheit. Seitdem ist sie als Moderatorin tätig und hat in verschiedenen TV-Formaten mitgewirkt. Privat lebt sie in einer glücklichen Partnerschaft und schätzt ihr geregeltes Leben. Mit ihrer erneuten Teilnahme an einer Reality-Show kehrt sie gewissermaßen zu ihren Wurzeln zurück, auf die sie sich freut. "Ich gehe da ganz unbefangen und entspannt rein, weil ich vor allen Dingen eine spaßige und gute Zeit haben will", betont sie im Gespräch mit Promiflash.

Anzeige Anzeige

Joyn / Benedict Müller Alida Kurras, "Promi Big Brother"-Kandidatin

Anzeige Anzeige

Getty Images Alida Kurras im September 2015

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige