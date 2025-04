Darum verpasst Alida Kurras die Hochzeit von Leyla und Mike

Mike Heiter (32) und Leyla Lahouar (28) werden Ende August heiraten. Ein bekanntes Gesicht wird bei diesem besonderen Tag jedoch fehlen: Alida Kurras (47), die mit dem Paar bei Promi Big Brother Freundschaft geschlossen hat, wird nicht vor Ort sein. Wie die Moderatorin Promiflash bei der Premiere von "Vegas Rouge" in Berlin erzählte, hatte sie sich riesig auf das Ereignis gefreut. Leider fällt die Feier aber in ihre bereits geplante Reise nach New York, was eine Teilnahme unmöglich macht. "Wir werden vorher hoffentlich noch gemeinsam essen, aber bei der Hochzeit selbst können mein Mann und ich leider nicht dabei sein", erklärte Alida.

Trotzdem plant die ehemalige Container-Bewohnerin, die Trauung auf andere Weise zu verfolgen. "Es wird ja übertragen, und wir sind quasi live dabei", so Alida über ihren Plan, aus den Vereinigten Staaten zumindest digital Teil des Geschehens zu sein. Besonders gespannt sei Alida auf Leylas Brautkleid – beziehungsweise auf ihre Brautkleider – und den Moment, in dem sich das Paar die Ringe ansteckt. "Und die Amalfiküste als Location ist natürlich auch nicht so schlecht", scherzte die Moderatorin im Promiflash-Interview.

Mike und Leylas Liebesgeschichte startete während ihrer Teilnahme beim Dschungelcamp 2024. Wenige Monate später folgte eine Verlobung vor den Kameras des Promi-BB-Hauses. Bei ihren zahlreichen Fans gelten die zwei als absolutes Traumpaar der Reality-TV-Welt. Mit ihrer baldigen Hochzeit setzen sie ihrem Liebesglück nun die Krone auf – und wie schon bei ihrer Verlobung werden die Turteltauben an ihrem großen Tag von zahlreichen Kameras begleitet.

Instagram / alida_kurras_offiziell Alida Kurras mit ihrem Partner, "Vegas Rouge"-Premiere im April 2025

Joyn Leyla Lahouar und Mike Heiter bei "Promi Big Brother" 2024

