Kein Hollywood mehr? Keanu Reeves überrascht bei Autorennen

Nach Jahrzehnten in Hollywood sehnt sich Keanu Reeves (60) wohl nach neuen Herausforderungen – am vergangenen Wochenende gab der Schauspieler sein Debüt bei einem professionellen Autorennen! Der Matrix-Star hatte sich für die Toyota GR Cup Series qualifiziert und trat gegen 34 Konkurrenten an. Das Team der Rennstrecke Indianapolis Motor Speedway teilte stolz einen Clip von Keanu auf Instagram, in dem er in seinen Wagen kletterte, und schrieb dazu: "Selbst Filmstars haben das Bedürfnis, in der Rennsport-Hauptstadt der Welt zu fahren."

Doch für den John Wick-Darsteller lief nicht alles wie geplant: Nach etwa der Hälfte des 45-minütigen Rennens drehte er sich am Ausgang von Kurve neun, kam von der Strecke ab und landete auf der Wiese. Glücklicherweise kam es zu keiner Kollision und Keanu blieb unverletzt – daher konnte er das Rennen schnell fortsetzen. Schließlich erreichte er als 25. von 35 die Ziellinie.

Der Motorsport zählt schon länger zu den Leidenschaften des bodenständigen Kanadiers. "Ich liebe es, wie das Fahren den Kopf freimacht", schilderte Keanu bereits 2021 im Interview mit Adventure Bike Rider und gestand: "Ich bin wahrscheinlich am glücklichsten, wenn ich auf der Straße bin und so schnell wie möglich fahre." Im Juli nahm er als Ehrengast am Großen Preis von Deutschland auf dem Sachsenring teil. Dort durfte er die Zielflagge schwenken und schwang sich sogar selbst auf eines der hochmotorisierten Bikes.

Anzeige Anzeige

Getty Images Keanu Reeves im Juli 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Keanu Reeves bei der Premiere von "Matrix Resurrections"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige