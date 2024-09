Nettester Hollywodstar? Keanu Reeves feiert 60. Geburtstag

Mit ihm feiern heute eine Menge Menschen: Keanu Reeves wird 60 Jahre alt! Der Schauspieler gilt als Ausnahmetalent und kann an seinem Ehrentag auf eine ganze Reihe erfolgreicher Filmen zurückblicken. Aber nicht nur das: Keanu hat auch menschlich einen besonders guten Ruf. Unzählige Berichte über freundliche und selbstlose Taten führten dazu, dass der Matrix-Darsteller als nettester Hollywoodstar überhaupt gilt. Wie kam es dazu? Er hilft, wo er kann: Von Kleingeld für Obdachlose bis hin zu mehreren Millionen Euro für die Krebsforschung – die Liste seiner guten Taten ist lang.

Schauspielkollegin Octavia Spencer (52) hat in einer Talkshow darüber berichtet, wie Keanu ihr half, ihr Auto anzuschieben, als sie damit auf den Straßen von Los Angeles liegen geblieben war. Seine Bodenständigkeit bewies der John Wick-Star auch schon in der U-Bahn, als er dabei gefilmt wurde, wie er einer Frau, die eine schwere Tasche trug, seinen Sitzplatz überließ. Zudem liegen ihm sowohl seine Fans als auch seine Mitarbeiter am Herzen. So besuchte er einmal spontan eine Fan-Hochzeit und bedankte sich bei jedem einzelnen Mitglied der Stunt-Crew von "John Wick: Chapter 4" für seine Arbeit mit einer personalisierten Rolex.

Trotz seiner unzähligen Erfolge blickt der heute 60-Jährige auf kein sorgenloses Leben zurück: 1964 wurde er in Beirut geboren, sein Vater verließ die Familie, als er drei Jahre alt war. Gemeinsam mit seiner Mutter zog er von Sydney nach New York und Toronto. Mit 17 Jahren brach Keanu (60) die Schule ab und brachte mit einer Nebenrolle in "Youngblood" seine Karriere ins Rollen. Auch danach erlitt er noch so einige Schicksalsschläge: 1991 erkrankte seine jüngere Schwester an Leukämie – zehn Jahre später kam seine damalige Freundin bei einem Autounfall ums Leben. Ereignisse, die ihn wohl zu dem Mann gemacht haben, der heute für seine selbstlose Art gefeiert wird.

Anzeige Anzeige

Getty Images Keanu Reeves, Filmstar

Anzeige Anzeige

Keanu Reeves, 2003

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Findet ihr, dass Keanu seinem Ruf als der netteste Schauspieler Hollywoods gerecht wird? Ja, absolut! Na ja, ich weiß nicht, ob das nicht etwas übertrieben ist. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de