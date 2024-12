Alida Kurras ist zur Hochzeit von Mike und Leyla eingeladen

Im Promi Big Brother-Container kam es in diesem Jahr zur absoluten Liebessensation: Mike Heiter (32) machte seiner Freundin Leyla Lahouar (28) vor laufenden Kameras einen Heiratsantrag. Alida Kurras (47), die in der diesjährigen Promi-BB-Staffel ebenfalls Kandidatin war, erlebte den Antrag hautnah. Wird sie auch bei der Hochzeit dabei sein? Im Interview mit Promiflash plauderte die TV-Persönlichkeit aus dem Nähkästchen. "Ich bin tatsächlich zur Hochzeit eingeladen, mit der gesamten Familie, und die [Einladung] werden wir auch wahrnehmen", berichtete die Moderatorin glücklich.

Mit ihrer ehemaligen Container-Kollegin Leyla stehe Alida noch heute in Kontakt. Auch zu Verena Kerth habe sich nach der gemeinsamen Teilnahme an dem TV-Format so etwas wie eine Freundschaft entwickelt. "Verena und ich haben uns früher ein-, zweimal gesehen, als sie noch in München gelebt hat, aber wir hatten nie engeren Kontakt. Ich freue mich, dass wir uns [bei 'Promi Big Brother'] so gut verstanden haben. Ich habe ein sehr, sehr positives Bild von ihr. Also warum nicht? Vielleicht entwickelt sich daraus etwas. Wir werden in jedem Fall in Kontakt bleiben, weil wir uns so gut verstehen", betont die 47-Jährige. Auch mit Mimi (49) und Matze (28) habe Alida noch regelmäßig Kontakt.

Mike und Leylas Hochzeitsplanung ist bereits in vollem Gange. Momentan ist der Realitystar auf der Suche nach dem perfekten Ring für seine Liebste. "Das wird ein Klunker, ich sage es euch", verriet Mike vor wenigen Wochen in seiner Instagram-Story. Auch Leyla will bei ihrer Hochzeit offenbar nichts dem Zufall überlassen. "Ich werde mehrere Kleider haben und mich umziehen. Es soll so eine richtige Märchenhochzeit werden", stellte die Influencerin auf der Social-Media-Plattform klar.

Anzeige Anzeige

Joyn Verena Kerth bei "Promi Big Brother" 2024

Anzeige Anzeige

Joyn Leyla Lahouar und Mike Heiter bei "Promi Big Brother" 2024

Anzeige Anzeige