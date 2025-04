Das sind Alida Kurras' diesjährige "Let's Dance"-Favoriten

Alida Kurras (47) war schon zweimal im Big Brother-Container – aber auch für andere TV-Shows schlägt das Herz der Moderatorin. Promiflash hat sie nun auf der "Vegas Rouge"-Premiere im Spiegelpalast in Berlin getroffen und dabei erfahren, dass Alida ein großer Let's Dance-Fan ist. "Jede Staffel wird da geschaut", erzählte sie. Normalerweise habe sie dabei auch immer einen ganz klaren Favoriten – in diesem Jahr falle es ihr aber gar nicht so leicht, sich festzulegen. "Dieses Jahr ist das ganz schwierig. [...] Wobei ich hoffe, dass der Fabian Hambüchen (37) recht weit kommt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Diego Pooth eine Chance hat", überlegte sie.

Außerdem gebe es auch noch eine Dame, die Alidas Meinung nach "abgeht wie Schmidts Katze". "[Christine Neubauer (62)] hat echte Chancen, im Finale zu landen", war sich die 47-Jährige sicher und fuhr fort: "Auch wenn sie vielleicht nicht die beste Tänzerin ist. Aber ich finde, die hat unglaubliche Sympathiepunkte." Wann man sie selbst mal wieder im TV sehen wird, wusste Alida aktuell noch nicht. Ihr Partner hofft aber anscheinend auf die nächste Staffel der Tanz-Show. "'Let's Dance', sagt mein Mann", bemerkte sie lachend. Sie selbst sei sich da jedoch nicht so sicher: "Aber das kann ich nicht so gut."

Die TV-Bekanntheit betonte im Promiflash-Interview außerdem, dass ihr Fokus aktuell auf ganz anderen Dingen liege: "Familie und Kind." Vor rund sechs Jahren wurde Alida zum ersten Mal Mama. Mit Anfang 40 mag das manchen Fans etwas spät vorkommen, für sie sei es aber genau der richtige Zeitpunkt gewesen, wie sie Promiflash bereits vor einigen Monaten verriet: "Ich wollte immer früh Mama werden und bin sehr froh, dass ich so spät Mama geworden bin. Es ist alles viel entspannter und relaxter. Für mich war es genau der richtige Zeitpunkt – angekommen im Leben, sowohl privat als auch beruflich."

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Christine Neubauer und Valentin Lusin bei "Let's Dance"

Anzeige Anzeige

Instagram / alida_kurras_offiziell Alida Kurras im November 2024

Anzeige Anzeige