Mamasein in den Vierzigern: Für Alida Kurras genau richtig

Vor rund sechs Jahren durfte Alida Kurras (47) ihr erstes Kind auf der Welt begrüßen. Die einstige Promi Big Brother-Kandidatin wurde mit 40 Jahren erstmals schwanger und hat es geliebt. Im Promiflash-Interview plaudert die TV-Bekanntheit nun ein wenig aus dem Nähkästchen und erinnert sich: "Ich wollte immer früh Mama werden und bin sehr froh, dass ich so spät Mama geworden bin. Es ist alles viel entspannter und relaxter. Für mich war es genau der richtige Zeitpunkt – angekommen im Leben sowohl privat als auch beruflich." Sie betont, wäre sie früher Mama geworden, hätte sie sich nicht bereit gefühlt.

Alidas kleine Tochter erblickte im Mai 2018 das Licht der Welt. Dementsprechend steht dem kleinen Mädchen nun ein großer Meilenstein bevor. "Sie ist jetzt gerade in die Schule gekommen. Eine sehr aufregende und neue Zeit", freut sich die 47-Jährige im Gespräch mit Promiflash und fügt freudig hinzu: "Wer hätte gedacht, dass ich noch mal auf den letzten Drücker ein Kind kriege."

Zuletzt flimmerte Alidas Gesicht über die Bildschirme der Promi-BB-Fans. Doch bereits im Jahr 2000 nahm der Realitystar an der zweiten Staffel von Big Brother teil und holte sogar den Sieg nach Hause – damals noch ohne Mama zu sein. Promiflash wollte vor Alidas Einzug in die Promi-WG wissen, was ihre Tochter von der Teilnahme gehalten hat. "Ich kann nicht sagen, dass sie sich nicht darauf gefreut hat. Aber für so ein sechsjähriges Mädchen, das gerade in die Schule gekommen ist, ist es, glaube ich, auch eher 'Oh Gott, Mama ist weg und kommt erst mal nicht wieder'. Da ist natürlich auch eine gewisse Verlustangst, aber ich denke, sie wird das gut meistern", erzählte sie.

Joyn / Benedict Müller Alida Kurras, "Promi Big Brother"-Kandidatin

Instagram / alida_kurras_offiziell Alida Kurras und ihre Tochter im August 2024

