König Charles zollt Maggie Smith mit rührenden Worten Tribut

Heute Nachmittag zog eine bestürzende Nachricht um die Welt: Maggie Smith (✝89) ist gestorben. Zahlreiche Fans und Schauspielkollegen sind tief betroffen und trauern um die Filmlegende. Nun teilt auch König Charles III. (75) ein paar Worte. "Meine Frau und ich sind tieftraurig darüber, vom Tod von Dame Maggie Smith zu erfahren", heißt es in dem Statement des Monarchen auf Instagram. Und weiter: "Während sich der Vorhang für ein nationales Kulturgut senkt, schließen wir uns all jenen auf der ganzen Welt an, die sich mit größter Bewunderung und Zuneigung an ihre vielen großartigen Darbietungen und ihre Wärme und ihren Witz erinnern, die sowohl auf als auch hinter der Bühne durchschienen."

Maggie starb am Freitagmorgen im Alter von 89 Jahren. Laut ihren Söhnen Toby Stephens und Chris Larkin verbrachte sie ihre letzten Tage im Krankenhaus, wo sie schließlich friedlich einschlief. "Sie war eine sehr private Person und war am Ende im Kreise ihrer Freunde und Familie", betonen sie in ihrer Pressemitteilung, die BBC vorliegt. Sie hinterlässt neben ihren zwei Söhnen fünf Enkel, die "am Boden zerstört sind".

Die Britin zählte zu den bekanntesten und erfolgreichsten Schauspielerinnen. Vor allem mit ihren ikonischen Rollen der Professor Minerva McGonagall in den "Harry Potter"-Verfilmungen sowie der Violet Crawley in Downton Abbey war sie weltweit bekannt. Im Laufe ihrer bahnbrechenden, rund 70 Jahre langen Film-, TV- und Theaterkarriere gewann Maggie unter anderem vier Emmy Awards, drei Golden Globes und zwei Oscars. Außerdem wurde sie 1990 in den Ritterstand erhoben und durfte sich fortan Dame Maggie Smith nennen.

Getty Images Maggie Smith, Schauspielerin

ActionPress/Keith Mayhew/Landmark Media Maggie Smith im November 2019

