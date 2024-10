Unter dieser Bedingung nimmt Molly-Mae Hague Ex Tommy zurück

Influencerin und Geschäftsfrau Molly-Mae Hague (25) und Tommy Fury (25) trennten sich im August dieses Jahres. Nun ist Molly-Mae angeblich bereit, ihren Ex wieder in ihr Leben zu lassen – allerdings nur unter bestimmten Bedingungen. Berichten zufolge soll die 25-Jährige strenge Regeln für eine Versöhnung aufgestellt haben. Aufmerksame Fans hatten Anzeichen für eine mögliche Wiedervereinigung des Paares entdeckt. Nun heißt es laut Mirror, dass Molly-Mae einen juristischen Vertrag für ihren ehemaligen Verlobten vorbereiten lasse. Das Abkommen umfasse angeblich einen Ehevertrag mit einer etwa 1,2 Millionen Euro schweren Untreue-Klausel. Der Clou: Die Klausel soll auch dann gültig sein, wenn die beiden nicht heiraten.

Eine Quelle verriet gegenüber Heat World, dass Molly-Mae sich mit ihren Freunden über eine mögliche Wiedervereinigung ausgetauscht habe. Sie sei bereit, Tommy zurückzunehmen, wenn er ihren Vertrag unterschreibt. "Er muss zustimmen, einen Vertrag über 1,2 Millionen Euro zu unterzeichnen, der eine Untreue-Klausel enthält und ihr Kontrolle über seine Reisen und Arbeitstrips gibt sowie vollen Zugang zu all seinen technischen Geräten", so der Insider. Tommy soll fest entschlossen sein, die Beziehung nicht aufzugeben. In einem Interview mit Mail Online betonte er, dass seine Gefühle für Molly-Mae unverändert seien. "Liebe ich Molly noch? Zu 100 Prozent. Ich werde sie bis zu meinem letzten Atemzug lieben", erklärte er.

Molly-Mae und Tommy lernten sich 2019 in der ITV-Show "Love Island" kennen. Die beiden haben eine gemeinsame Tochter namens Bambi und waren bis zu ihrer überraschenden Trennung verlobt. Im Anschluss kursierten Gerüchte über einen möglichen Seitensprung von Tommy. Der Sportler selbst wies diese Behauptungen jedoch in einem Interview mit Mail Online als "vollkommen falsch" zurück. "Die Wahrheit wird mit der Zeit ans Licht kommen, und ich denke, viele Leute werden ihre Handlungen und unfreundlichen Worte bereuen", sagte er weiter. Molly-Mae hatte die Trennung auf Instagram bekannt gegeben und schrieb: "Ich hätte nie gedacht, dass unsere Geschichte endet, vor allem nicht auf diese Weise."

Keith Mayhew / Landmark Media / ActionPress Tommy Fury und Molly-Mae Hague, 2019

Instagram / tommyfury Tommy Fury und Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter Bambi

