Kein Make-up mehr: Pamela Anderson wurde zu anderer Person

Pamela Anderson (57) hat Hollywood den Rücken gekehrt und konzentriert sich nun voll und ganz auf ihre persönlichen Projekte, wie etwa die Gartenarbeit und die Liebe zur Natur. Im Interview mit Better Homes and Gardens erzählt die "Baywatch"-Ikone, dass es ihr besonders geholfen habe, ohne Make-up vor die Tür zu gehen, um ihren Status als Sexsymbol loszulassen. "Das war der Anfang, das Image abzulegen, das ich immer von mir selbst hatte", erklärt das Model und ergänzt: "Wer ist dieser Comic-Charakter, den ich erschaffen habe? Okay, es hat Spaß gemacht. Aber ich bin nicht mehr diese Person."

Im Interview berichtet Pamela zudem, dass der Verzicht auf Make-up ihr geholfen habe, ein neues Selbstbild zu entwickeln. Früher hätte sie nie gedacht, dass jemand den Unterschied bemerken würde, doch das Gegenteil sei der Fall gewesen. "Sobald ich die Maske abgenommen habe, hat sich mir eine völlig neue Welt eröffnet", verrät sie. Einen entscheidenden Moment erlebte sie während der Paris Fashion Week, als sie beschlossen habe, die langen Stunden im Make-up-Stuhl zu umgehen und stattdessen das Louvre-Museum zu besuchen. Diese Entscheidung habe ihr die Augen geöffnet. "Wen versuche ich eigentlich zu übertrumpfen?", habe sie sich gedacht.

Pamela arbeitet derzeit an ihrem neuen Kochbuch "I Love You: Recipes from the Heart", das am 15. Oktober erscheinen soll und 80 einzigartige Rezepte enthält. Dieses Buch folgt auf ihre bisher viel beachtete Autobiografie "Love, Pamela". Die Aktivistin und Mutter betont, dass sie froh sei, sich von ihrem "pneumatischen Image" gelöst zu haben und dass sie jetzt mehr sie selbst sein könne. "Ich bin froh, dass ich all das gemacht habe, aber noch glücklicher bin ich, wo ich jetzt bin", erklärt sie zudem in dem Gespräch.

Anzeige Anzeige

Getty Images Pamela Anderson im Jahr 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Pamela Anderson, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Make-up so etwas bei Pamela bewirkt hat? Klar, das kann ich mir schon gut vorstellen! Nein, das überrascht mich. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de