Millionenbetrag: Hat ein Diddy-Opfer einen Zeugen bestochen?

Eine Frau namens Thalia Graves erhob im September schwere Vorwürfe gegen Musiker Sean "Diddy" Combs (54). Sie behauptete, dass er sie im Jahr 2001 gemeinsam mit seinem damaligen Sicherheitschef vergewaltigt und die Tat gefilmt habe. Der Vorfall soll sich zu einer Zeit ereignet haben, als Thalia einen anderen Angestellten von Sean datete, weshalb der Rapper sie in sein Studio eingeladen habe. Nun wurde bekannt, dass Thalia ihrem damaligen Freund bis zu umgerechnet 2,7 Millionen Euro angeboten haben soll, um ihre Anschuldigungen zu stützen. Laut TMZ verriet sie ihrem Ex bereits im Vorfeld per SMS, dass sie plane, Sean zu verklagen, "weil er derjenige ist, der das Geld hat".

Thalias Ex-Freund interpretierte diese Textnachrichten als Bestechungsversuch und brach daraufhin jeglichen Kontakt zu ihr ab, blockierte sowohl ihre Telefonnummer als auch ihre Social-Media-Konten. Seans Anwälte sollen laut TMZ mittlerweile ebenfalls im Besitz dieses Chatverlaufs sein und werden ihn in den Verhandlungen entsprechend einbeziehen. Joseph Sherman, der angeblich bei der Vergewaltigung beteiligte ehemalige Sicherheitschef von Sean, teilte inzwischen seine Version der Geschichte: Er habe Thalia Graves nie getroffen und sei zur Zeit des Vorfalls nicht für Sean tätig gewesen.

Thalias Anwältin, Gloria Allred, äußerte sich jüngst zu den neuen Behauptungen und betonte gegenüber TMZ: "Es ist typisch, dass reiche, einflussreiche Männer und ihre Unterstützer versuchen, Anklägerinnen zu diskreditieren, zu beschämen und zu demütigen, die den Mut haben, sich zu äußern." Sie fuhr fort: "Die Klage spricht für sich und unsere Mandantin freut sich auf ihre Chance, bald vor Gericht die Wahrheit zu erzählen."

Getty Images Sean Love Combs, Musiker

Getty Images Sean "Diddy" Combs, Rapper

