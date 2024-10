Säubern Diddys Promi-Freunde ihre Social-Media-Accounts?

Sean "Diddy" Combs (54) sitzt derzeit in Untersuchungshaft und sieht sich mehreren schwerwiegenden strafrechtlichen Anklagen gegenüber. Die Vorwürfe, die bis ins Jahr 1991 zurückreichen, umfassen unter anderem sexuelle Übergriffe auf mindestens 120 Personen, wobei auch Minderjährige betroffen sein sollen. Nun behauptet Opferanwalt Tony Buzbee, einige A-Prominente würden bereits "ihre Social-Media-Accounts bereinigen", um die Verbindung zu Sean zu verschleiern und sich von den Vorfällen zu distanzieren. "Ich habe keinen Zweifel, dass einige wissen, dass sie irgendwie involviert waren und nun versuchen, Beweismaterial zu löschen", sagte der Anwalt gegenüber Law & Crime.

Die Anschuldigungen gegen Sean sind schwerwiegend und erstrecken sich über ein großes Netzwerk von Personen, die angeblich an diesen kriminellen Aktivitäten beteiligt waren oder diese vertuscht haben. Laut Anwalt Tony Buzbee haben einige Prominente bereits außergerichtliche Einigungen mit Opfern erzielt, um nicht in zukünftigen Klagen genannt zu werden. Seans Anwaltsteam weist die Vorwürfe jedoch entschieden zurück. In einer Stellungnahme gegenüber Fox News Digital erklärte Seans Anwältin Erica Wolff: "Herr Combs bestreitet nachdrücklich und kategorisch jegliche Behauptung, dass er jemanden sexuell missbraucht habe."

Sean, besser bekannt unter seinem Künstlernamen "P. Diddy", ist nicht nur Musiker, sondern auch ein erfolgreicher Unternehmer, der zahlreiche Firmen besitzt, darunter Bad Boy Entertainment. Trotz seiner Erfolge im Showbusiness gab es auch in der Vergangenheit immer wieder Berichte über seine umstrittenen Partys und den ausschweifenden Lebensstil. Die gegenwärtigen Vorwürfe drohen nun, seinem Ruf und seiner Karriere erheblichen Schaden zuzufügen. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Differenzen vor Gericht entwickeln, aber eines ist klar: Diese Vorwürfe werfen einen dunklen Schatten auf die glamouröse Fassade des angeblichen Musikgenies.

