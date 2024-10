Party-Videos mit A-Promis im P.-Diddy-Skandal aufgetaucht

P. Diddys (54) Skandal zieht große Kreise. Der Rapper befindet sich seit Mitte September in Haft. Es liegen schwere Vorwürfe gegen ihn vor – unter anderem Erpressung, sexueller Missbrauch und auch Menschenhandel. Seine kriminellen Machenschaften sollen sich vor allem während seiner legendären Partys abgespielt haben. Nun stellt sich die Frage, wer von all dem gewusst hat. Darauf könnte es womöglich schon bald eine Antwort geben. Wie eine Opferverteidigerin gegenüber NewsNation verrät, sind nun verschiedene Videos aufgetaucht, in denen mehrere Prominente zu erkennen sind. "Die Personen, die mich kontaktiert haben, behaupteten, sie hätten drei verschiedene Videos mit drei verschiedenen Prominenten, darunter Diddy, sowie ein viertes mit einem Prominenten ohne Diddy, aber in einer kompromittierenden Situation mit jemandem", erklärt sie.

Wie die Anwältin von Diddys Opfern weiter behauptet, seien die vorliegenden Videos in einem seiner Anwesen aufgenommen worden. Bei der darin zu erkennenden Prominenz handele es sich um A-Listen-Berühmtheiten, also um die ganz großen Stars. Angesehen habe sich die Juristin die Aufnahmen jedoch noch nicht. Weiteres wird sich dann wohl am 9. Oktober ergeben, wenn eine Anhörung vor Gericht stattfindet.

Erst vor wenigen Tagen äußerte sich eine ehemalige Go-go-Tänzerin und erhob schwere Vorwürfe gegen den "I'll Be Missing You"-Interpreten. Adria Sheri English behauptete laut Daily Mail, sie sei zwischen 2004 und 2009 auf seinen exklusiven Partys in den Hamptons und in Miami zu sexuellen Handlungen mit seinen prominenten Gästen gezwungen worden – unter anderem Donald Trump (78), Busta Rhymes (52) und Diana Ross (80). Nun liege seitens Adria eine Zivilklage und eine Strafanzeige gegen Diddy vor.

Getty Images P. Diddy, Rapper

Getty Images P. Diddy im Jahr 2016

