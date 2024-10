Tina Knowles stolz auf Erziehung von Beyoncé und Solange

Tina Knowles (70), die Mutter der berühmten Sängerinnen Beyoncé (43) und Solange Knowles (38), hat in einem Interview erzählt, wie sie ihren Töchtern beibrachte, Menschen mit Respekt zu behandeln. Im Gespräch mit Glamour anlässlich der "Women of the Year 2024" betonte Tina, wie wichtig es sei, dass man Kindern lehrt, andere gut zu behandeln und nicht auf sich selbst fixiert zu sein. "Du schaust den Leuten in die Augen, sagst hallo und wirst nicht zur Diva", habe sie zu ihren Kindern gesagt und merke heutzutage, dass sie ihre Ratschläge angenommen haben: "Ich bin stolz darauf, dass ich sehe, dass sie die Dinge tun, die ich ihnen mitgegeben habe."

Die Modedesignerin, die die beiden Töchter Beyoncé und Solange mit ihrem Ex-Mann Mathew Knowles (72) hat, betrachtet auch Kelly Rowland (43) als ihre "Bonus-Tochter". Im Interview mit People erinnerte sie sich: "Wir hatten Momente, in denen ich sagte: 'Hört zu, sie können ihre eigenen Koffer tragen.'" Tina betonte, dass diese Werte nicht von selbst kommen, besonders wenn alle um sie herum versuchen, alles für sie zu erledigen. In einem früheren Interview erzählte sie, wie Beyoncé als Kind war.

Tina selbst ist nicht nur als Mutter, sondern auch als erfolgreiche Modedesignerin bekannt. Sie entwarf viele der Kostüme für Destiny's Child, die Girlgroup, die Beyoncé und Kelly Rowland zu Stars machte. Familienzusammenhalt und Bodenständigkeit sind für Tina von großer Bedeutung. Trotz des enormen Erfolgs ihrer Töchter hat sie stets darauf geachtet, dass sie ihre Wurzeln nicht vergessen und die einfachen Dinge im Leben schätzen. "Ich kann nicht aufhören zu lächeln", sagte sie über die Momente, in denen ihre Kinder positive Auswirkungen auf die Welt haben. Für Tina zählen nicht nur die großen Erfolge, sondern vor allem, dass ihre Kinder gute Menschen sind, die etwas bewirken.

Getty Images Solange Knowles und Beyonce

Getty Images Kelly Rowland, Beyoncé und Michelle Williams im Jahr 2001

