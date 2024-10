Anne Menden bestätigt ihre Liebe zu Gustav Masurek auf Event

In den vergangenen Monaten brodelte die Gerüchteküche um Anne Menden (39) und Gustav Masurek (35) heftig – und nun machen sie ihre Liebe endlich offiziell! Beim VAUNET-Event in Berlin laufen die GZSZ-Bekanntheit und der ehemalige Bachelorette-Kandidat zusammen über den roten Teppich. Dabei kommen sie aus dem Strahlen gar nicht mehr raus, wie RTL-Bilder zeigen. Vor allem Anne ist ganz begeistert davon, wie ihr Liebster sich im Blitzlichtgewitter der Paparazzi schlägt. "Also, ich freue mich. Das ist natürlich schöner, so was dann mit dem Partner auch zusammen zu erleben. Ich finde, bis jetzt macht er sich auch ganz gut", schwärmt sie gegenüber dem TV-Sender.

Bereits vor wenigen Tagen deutete alles darauf hin, dass Anne und Gustav auf Wolke sieben schweben. Auf Instagram sendete der Reality-TV-Darsteller der Schauspielerin verdächtig romantische Geburtstagswünsche samt einem süßen Foto. "Mein liebster Schatz, [...] ich bin dir unglaublich dankbar für all die Liebe, die Freude und das Glück, das du in mein Leben bringst", schrieb Gustav ganz liebevoll. Nun ist die Katze also endgültig aus dem Sack!

In Gustav hat Anne wohl den Richtigen gefunden. Das machte bereits Ende September ein Insider deutlich. "Gustav erdet sie wie niemand zuvor, ist ihr Ruhepol im Leben, kümmert sich liebevoll um sie, ist beim gesamten Team beliebt, und nun genießen sie ihren wohlverdienten Liebesurlaub. Das ist erst der Anfang", berichtete die Quelle gegenüber Bild. Die beiden sollen sich bei der Arbeit kennen und lieben gelernt haben.

Getty Images Anne Menden, Schauspielerin

Instagram / gustavma4 Gustav Masurek, einstiger "Bachelor in Paradise"-Star

