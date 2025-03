Anne Menden verrät: Darum ist Gustav Masurek der Richtige

Anne Menden (39) schwebt auf Wolke sieben mit ihrem Partner Gustav Masurek (35). Die GZSZ-Bekanntheit und der ehemalige Prominent getrennt-Teilnehmer sind seit ungefähr sechs Monaten ein Paar und zeigen sich seitdem glücklich und verliebt. Besonders Anne scheint mit Gustav die perfekte Balance gefunden zu haben, wie sie bei "GZSZ - Der offizielle Podcast" verriet: "Gustav ist jetzt meiner – ich hab' den angeleckt, der gehört mir." Mit diesem charmanten Augenzwinkern beschreibt Anne, wie wohl sie sich in der Beziehung fühlt und wie wenig sie sich um die Meinungen anderer kümmert, wenn sie ihre Zuneigung in der Öffentlichkeit zeigt.

Für die 39-Jährige ist diese Partnerschaft etwas ganz Besonderes – das zeigt sie auch in ihren Social-Media-Beiträgen. Während sie früher eher zurückhaltend mit Einblicken in ihr Privatleben war, teilt die Schauspielerin nun stolz Bilder und Geschichten aus dem Alltag mit Gustav. "Es ist halt jetzt irgendwie was anderes. Es ist ein anderes Gefühl und es fühlt sich in dem Fall einfach richtig an", schwärmt Anne. Zu ihren Beiträgen gehören auch kleine Kochvideos, die sie mit einer Botschaft verbindet: Ruhe und Achtsamkeit im Alltag wiederzufinden. Besonders betont sie, wie wichtig es ihr ist, das Leben zu entschleunigen und jeden Moment mit dem Partner auszukosten.

Im September 2024 kursierten erste Liebesgerüchte über Anne und Gustav, als sie gemeinsam ein Turtel-Video auf Instagram posteten. Im darauffolgenden Monat machte die Schauspielerin ihre Beziehung zu Gustav dann endlich offiziell. Wie gut ihr der Realitystar tut, machte auch ein nahestehender Insider gegenüber Bild deutlich: "Gustav erdet sie wie niemand zuvor, ist ihr Ruhepol im Leben, kümmert sich liebevoll um sie, ist beim gesamten Team beliebt, und nun genießen sie ihren wohlverdienten Liebesurlaub. Das ist erst der Anfang."

Anzeige Anzeige

Getty Images Anne Menden, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

ActionPress / AEDT Gustav Masurek und Anne Menden, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige