Anne Menden verrät Fans den Grund für ihre Gewichtszunahme

Anne Menden (39) gibt ihren Followern häufig Einblicke in ihren Alltag. Aus diesem Grund fiel aufmerksamen Beobachtern in den vergangenen Monaten auf, dass sich die Schauspielerin äußerlich verändert hat. Ein Fan vermutete sogar, dass die Infektionskrankheit Mumps hinter ihrem fülligeren Gesicht stecken könnte. In ihrer Instagram-Story klärt die beliebte GZSZ-Darstellerin das Mysterium auf. Schon seit über einem Jahr kämpfe sie mit starken Schmerzen in ihrer Schulter. "Ich konnte irgendwann weder sitzen noch liegen. Die Schmerzen waren extrem", berichtet die TV-Bekanntheit.

Durch dieses dauerhafte Leiden sei Annes Bewegungsfreiheit und damit auch ihre Fähigkeit, Sport zu treiben, massiv eingeschränkt. Auf Social Media offenbart die Rheinländerin: "Ich hatte teilweise kein Gefühl mehr in meinem Arm und in meiner Hand. [...] Ich kann auch nichts heben." Bis heute ist nicht zu 100 Prozent geklärt, was die Ursache für Annes Schmerzen ist. Nach viel Physiotherapie wurde dem RTL-Star nun auch ein MRT verschrieben, das hoffentlich mehr Klarheit bringt.

In dieser schweren Zeit erhält Anne tatkräftige Unterstützung von ihrem Partner Gustav Masurek (35). Die Sängerin und der einstige Prominent getrennt-Kandidat sorgten bereits im September des vergangenen Jahres für Liebesgerüchte. Einen Monat später zeigten sie sich zum ersten Mal als Paar auf dem roten Teppich. "Ich freue mich. Das ist natürlich schöner, so was dann mit dem Partner zusammen zu erleben. Ich finde, bis jetzt macht er sich auch ganz gut", schwärmte Anne bei der Gelegenheit im RTL-Interview.

RTL / Anna Riedel Anne Menden, Schauspielerin

ActionPress / AEDT Gustav Masurek und Anne Menden, Oktober 2024

