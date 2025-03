GZSZ-Darstellerin Anne Menden posiert oberkörperfrei am Meer

Anne Menden (39) hat ihre Fans kürzlich mit einem besonderen Schnappschuss auf Instagram begeistert. Die GZSZ-Bekanntheit ließ die Hüllen fallen und posierte oberkörperfrei am Meer, während sie ihre durchtrainierte Figur präsentierte. Nur mit einem langen, dunklen Rock bekleidet, ließ sie ihre Bauchmuskeln in der Sonne glänzen. Zu dem Bild schrieb sie selbstbewusst: "Das Meer erinnert mich daran: Ich bin nicht gemacht, um klein zu sein."

Unter dem Beitrag sammeln sich bereits zahlreiche Kommentare, die sich für Annes Bild aussprechen. Ein Social-Media-Nutzer schreibt: "Das ist so ein schönes Bild." Ein weiterer User schließt sich an und tippt begeistert: "Ich liebe es – so powerful!" Dennoch gibt es auch die eine oder andere Stimme, die die Aufnahme kritisch beäugt. "Was soll da bitte schön sein? Ich sehe nur eine nackte Frau", urteilt ein User.

In der Vergangenheit zog Annes Körper bereits mehrfach die Aufmerksamkeit auf sich. Einige Fans waren der Meinung, die Schauspielerin habe zugenommen. Zu den Behauptungen äußerte sich die 39-Jährige erst kürzlich auf Social Media und bestätigte die Vermutungen ihrer Community. Grund dafür seien starke Schmerzen in ihrer Schulter, die bereits seit über einem Jahr andauern. "Ich konnte irgendwann weder sitzen noch liegen. Die Schmerzen waren extrem", berichtete sie und fügte hinzu: "Ich hatte teilweise kein Gefühl mehr in meinem Arm und in meiner Hand. [...] Ich kann auch nichts heben." Diese Schmerzen schränken Anne vor allem in Sachen Bewegung und Sport ein. Woher ihre körperlichen Probleme kommen, konnte bisher noch nicht geklärt werden.

Getty Images Anne Menden, Schauspielerin

Instagram / annemenden Anne Menden im August 2022

