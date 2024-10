Damit offiziell? Gustav macht Anne Menden Liebeserklärung

Seit einigen Wochen halten sich hartnäckige Spekulationen, dass Gustav Masurek (35) und Anne Menden (39) ein Paar sein könnten. Nun heizt der einstige Bachelorette-Kandidat die Gerüchteküche höchstpersönlich an, indem er der GZSZ-Bekanntheit eine süße Liebeserklärung an ihrem Geburtstag macht. "Mein liebster Schatz, [...] ich bin dir unglaublich dankbar für all die Liebe, die Freude und das Glück, das du in mein Leben bringst", schwärmt Gustav zu einem Schnappschuss, der die beiden vor dem Pariser Eiffelturm zeigt.

Dabei gibt der 35-Jährige mehr Details zu dem besagten Turtel-Bild preis. "Dieses Bild aus Paris erzählt unsere Geschichte, eine Geschichte voller besonderer Momente, die nur wir beide wirklich kennen und fühlen können", deutet Gustav an und fügt hinzu: "Danke für die wundervolle Zeit an deiner Seite und die vielen tollen Momente, die wir teilen dürfen." Macht er damit die vermutete Beziehung zu Anne offiziell? Die 39-Jährige repostet die Liebeserklärung in ihrer eigenen Social-Media-Story, allerdings ohne persönlichen Kommentar.

Ende September kamen die ersten Liebesgerüchte auf, als Anne einen verdächtigen Clip im Netz postete. Darin ist zu sehen, wie sie gemeinsam mit Gustav freudestrahlend Richtung Meer rennt. "Mein Frieden und mein Glück", schrieb die Schauspielerin damals mit einem weißen Herz-Emoji dazu. Der einstige Prominent getrennt-Kandidat kommentierte den Post ebenfalls mit einem Herz-Emoji in Rot. Gegenüber Bild verriet ein Insider zuletzt, wie glücklich die beiden miteinander sind: "Gustav erdet sie wie niemand zuvor, ist ihr Ruhepol im Leben, kümmert sich liebevoll um sie, ist beim gesamten Team beliebt [...]."

Getty Images Anne Menden, Schauspielerin

Instagram / annemenden Gustav Masurek und Anne Menden, September 2024

