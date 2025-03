GZSZ-Spoiler: So bereitet sich Anne Menden auf Szene vor

Anne Menden (39), die seit über 20 Jahren die Rolle der Emily bei Gute Zeiten, schlechte Zeiten spielt, gerät in der Folge vom 21. März 2025 in eine besonders emotionale Lage. Vorsichtig, jetzt folgt ein Spoiler! Emily erfährt von Tobias' Verrat und wird inmitten dieser Krise auch mit Marens Zusammenbruch im Krankenhaus konfrontiert. Diese Szenen forderten auch der Schauspielerin hinter der Rolle einiges ab. Anne erklärt in einem Interview mit RTL, wie sie sich auf solche intensiven Momente vorbereitet und authentische Emotionen transportiert: "Ich greife auf persönliche Erfahrungen zurück, die ähnliche Gefühle in mir ausgelöst haben." Die Zusammenarbeit mit den Kollegen bezeichnet sie dafür als essenziell, während sie bewusst auch Raum für spontane Reaktionen lassen würde.

Ihre Methodik beinhalte eine intensive Auseinandersetzung mit den Charakteren und deren Hintergründen. Neben dem Textlernen beschäftige sich Anne vor allem damit, die Beziehungen zwischen den Figuren zu analysieren und so den emotionalen Kern der Szenen zu treffen. In diesem Fall sei bewusst auf Proben verzichtet worden, um echte und unvorhersehbare Reaktionen einzufangen. "Ohne Probe bleibt mehr Raum für Spon­ta­ne­i­tät, die der Szene zusätzliche Authentizität verleiht. Gerade in emotionalen Momenten kann das unglaublich kraftvoll sein", erklärt sie. Nach dem Dreh brauche sie jedoch eine Weile, um wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Dabei helfe ihr, Filme zu schauen, Zeit mit Freunden oder ihrem Partner zu verbringen oder sich einfach auszuruhen.

Die ausgebildete Schauspielerin ist seit 2004 fester Bestandteil des GZSZ-Casts und schafft es, die Rolle der Emily stets frisch zu halten. Anne betont, dass Emilys ständige Weiterentwicklung sie als Figur lebendig mache und ihr in der Darstellung immer neue Möglichkeiten eröffne. Neben den Herausforderungen ihres Berufs genießt sie abseits des Rampenlichts auch die Rückzugsorte, die ihr das Privatleben bietet. "Atemübungen und Meditation helfen mir, die Balance zwischen intensiven Szenen und innerer Ausgeglichenheit zu finden", verrät sie im Interview.

Instagram / annemenden Anne Menden im Januar 2025

Getty Images Anne Menden, Schauspielerin

