Billie Eilish leidet seit Kindheit unter Gelenkschmerzen

Billie Eilish (22) gehört seit vielen Jahren zu den beliebtesten Musikerinnen der Welt. Immer wieder tourt sie mit ihren Songs durch die Welt – was für sie nicht ganz ungefährlich ist. Wie sie im Interview mit Vogue erzählt, hat sie sich schon öfter bei ihren Auftritten verletzt. Einige ihrer Unfälle schreibt sie ihrer Hypermobilität zu: Ihre Gelenke können sich über den typischen Bewegungsumfang hinaus biegen. Deswegen fühlt sie sich seit Jahren, als würde sie im Krieg mit ihrem eigenen Körper stehen. "Im Grunde habe ich Schmerzen, seit ich neun Jahre alt bin", offenbart sie.

Im Interview erinnert sich die "Ocean Eyes"-Sängerin an ihre Jugend. "Als ich aufwuchs, hörte ich die Leute immer sagen: 'Warte nur, bis du älter bist! Du wirst noch so viele Schmerzen haben!'", sinniert Billie. Das habe sie immer sehr wütend gemacht. Aber nicht nur deswegen habe sie sich sehr lange während ihrer Tourneen isoliert und einsam gefühlt. Auch ihre mentale Gesundheit beeinträchtigte sie sehr lange. "Mir war nicht klar, dass ich das Touren zum Vergnügen machen kann. Ich war einfach viele Jahre lang sehr einsam, und daran bin ich nicht mehr interessiert. Ich möchte sowohl die Show als auch meine Tage genießen", erklärt sie jedoch.

Einer, der seit Jahren an Billies Seite ist, ist ihr Bruder Finneas. Gemeinsam produzieren sie die meisten von Billies Songs, doch der vier Jahre ältere Musiker unterstützt sie nicht nur in ihrem Beruf. Als seine Schwester Kritik für einen Song bekam, in dem sie explizit mit ihrem heterosexuellen Co-Star Charli XCX (32) flirtete, verteidigte er sie. In einem mittlerweile gelöschten Video auf TikTok meinte er stolz: "Was für ein Witz, du kleiner Clown. Ich musste zusehen, wie das gesamte Internet meine Schwester ein ganzes Jahr lang für Queerbaiting beschimpfte, während ihr sie in Wirklichkeit dazu zwangt, sich selbst zu labeln und zu outen."

Getty Images Billie Eilish, Sängerin

Getty Images Finneas O'Connell and Billie Eilish, musizierende Geschwister

