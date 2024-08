Nach Song-Kritik: Billie Eilishs Bruder nimmt sie in Schutz

Die Sängerinnen Billie Eilish (22) und Charli XCX (32) veröffentlichten vor Kurzem ihren gemeinsamen Song "Guess". In diesem tauchten einige sexuelle Anspielungen seitens Billie in Richtung ihrer Kollegin auf. Dafür erntete die Musikerin auf TikTok jedoch heftige Kritik. Ein Nutzer warf ihr vor, Queerbaiting zu betreiben und Frauen zu Objekten zu reduzieren. Ihr Bruder Finneas sah den mittlerweile gelöschten Beitrag und konterte in den Kommentaren: "Was für ein Witz, du kleiner Clown. Ich musste zusehen, wie das gesamte Internet meine Schwester ein ganzes Jahr lang für Queerbaiting beschimpfte, während ihr sie in Wirklichkeit dazu zwangt, sich selbst zu labeln und zu outen."

Die Musikerin machte in dem Text des Liedes mit einigen anzüglichen Zeilen auf sich aufmerksam. So überraschte sie ihre Fans mit Aussagen wie: "Ich muss die Farbe deiner Unterwäsche nicht erraten. Ich weiß schon, was du da unten trägst." Die vielsagende Anspielung löste sie direkt in dem Remix auf: "Es ist das schwarze Paar mit den kleinen Schleifen und der Spitze, das ich dir in Tokio ausgesucht habe." Die "What Was I Made For?"-Interpretin ignorierte die Tatsache, dass ihre Gesangspartnerin hetero ist und sang: "Charli mag Jungs, aber sie weiß, dass ich mit ihr schlafen würde."

Ursprünglich kam es Billie gar nicht in den Sinn, ihre Sexualität zu einem Thema in der Öffentlichkeit zu machen. Für ein ungeplantes Outing sorgte eine Journalistin auf dem Red Carpet. Auf Instagram machte die Künstlerin daraufhin ihren Frust deutlich: "Danke, Variety, für meinen Preis und dafür, dass ihr mich um elf Uhr morgens auf einem roten Teppich geoutet habt, anstatt über etwas Wichtiges zu reden. Ich mag Jungs und Mädels, lasst mich damit bitte in Ruhe, wen interessiert das schon."

Getty Images Billie Eilish, Sängerin

Getty Images Billie Eilish, Musikerin

