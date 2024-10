Darunter leidet Sarah-Jane Wollny in der Beziehung zu Tinush

Bei Temptation Island V.I.P. stellt Sarah-Jane Wollny (26) ihre Beziehung mit Freund Tinush Nasri auf die Probe. Bereits in Folge zwei wird aber klar: Es läuft nicht so ganz rund zwischen den beiden. Auch nach vier Jahren Beziehung kennt die Blondine die Freunde ihres Partners nicht und auch wenn er mit ihnen unterwegs ist, hält er Sarah-Jane nicht auf dem Laufenden. "Ich fühle mich nicht ernst genommen", gesteht die Blondine im Gespräch mit den Verführern und fügt im Einzelinterview hinzu: "Ich weiß gar nicht, was ich dazu noch sagen soll. Ich bin wirklich sehr enttäuscht und auch traurig darüber." Die männlichen Villa-Bewohner scheinen sich sicher zu sein: "Da ist irgendwas im Busch, ich weiß es auf jeden Fall."

Bereits zu Beginn ihrer Beziehung gab Tinush der TV-Bekanntheit Grund zur Sorge. Anstatt mit seiner neuen Freundin auf Wolke sieben zu schweben, hatte er Kontakt zu anderen Frauen. "Als wir in der Kennenlernphase waren, hat er zugelassen, dass er weiterhin BH-Bilder und so von einer bekommt. [...] Er hat dann auch noch immer Snaps zurückgeschickt", gesteht die Die Wollnys-Bekanntheit. "Ich will ihm nichts unterstellen, ich vertraue ihm da auch, aber sorry – wenn ich jemanden neu kennenlerne, dann schreibe ich doch 'sorry, so was will ich nicht haben'." Der Schmerz der 26-Jährigen scheint nach wie vor tief zu sitzen: "Ich habe nicht explizit Angst, dass er mir im realen Leben fremd gehen würde, ich habe generell Angst, hintergangen zu werden. Ich habe Verlustängste – und deswegen sind wir hier."

Schon vor dem Einzug in die Temptation-Villa teilte das Paar auf Instagram mit seinen Fans, welche Zweifel sie jeweils an ihrer Beziehung hegen. Eine Sache lag Sarah-Jane dabei besonders auf dem Herzen: Tinush könne ihr nicht sagen, dass sie seine Traumfrau sei. Der Musiker versuchte sich zu erklären: "Wir hatten in unserer Beziehung oft Phasen, in denen es nicht wirklich gut gelaufen ist und ich auch Gedanken hatte, dass es vielleicht doch nicht passen könnte, weil wir einfach auch zwei sehr unterschiedliche Menschen sind." An seinen Gefühlen zu seiner Freundin würde das aber nichts ändern – durch die starke Liebe zueinander sehe er über die charakterlichen Unterschiede hinweg.

Instagram / sarah_jane_wollny Sarah-Jane Wollny und ihr Freund Tinush, Mai 2024

Instagram / sarah_jane_wollny Sarah-Jane Wollny mit ihrem Freund Tinush

