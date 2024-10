Hugh Grant verrät: Neuer "Bridget Jones"-Film wird "traurig"

Die nächste Fortsetzung der Bridget-Jones-Filmreihe wird wohl "sehr, sehr traurig" sein – das hat niemand Geringeres als Hugh Grant (64) höchstpersönlich verraten. Der Schauspieler kehrt als Charmeur Daniel Cleaver zurück, neben Renée Zellweger (55) in der Titelrolle. Im Gespräch in der "The Graham Norton Show" erzählte der "Notting Hill"-Darsteller, der vierte Teil, "Bridget Jones: Verrückt nach ihm", sei zwar wie gewohnt "urkomisch", aber gleichzeitig auch zutiefst melancholisch. Hugh, der im dritten Teil "Bridget Jones' Baby" nicht dabei war, gab zu, dass es auch im neuen Film zunächst keinen klaren Platz für seine Rolle gab, aber man wollte ihn unbedingt "einbauen". Anfangs war er mit der Entwicklung seines Charakters unzufrieden, doch er half den Produzenten, eine passende Übergangsgeschichte zu entwickeln: "Er ist jetzt in seinen 60ern, da kann er nicht mehr einfach den Frauen auf der King's Road hinterherschauen."

Für den vierten Teil wollte Hugh also nicht nur vor der Kamera stehen, sondern auch hinter den Kulissen mitwirken. In einem Interview mit Vanity Fair erzählte er, er akzeptiere das Drehbuch nur unter der Bedingung, dass er selbst "einige Szenen" schreiben durfte. Der Rest des Skripts, das aus der Feder der Autorin der Originalbücher Helen Fielding stammt, habe ihn jedoch begeistert: "Es hat mich zum Weinen gebracht", gestand der Golden-Globe-Gewinner und betonte, wie gern er an dem Projekt "mithelfen" wollte. Die Fans müssen sich allerdings noch ein wenig gedulden – "Bridget Jones: Verrückt nach ihm" feiert seine Premiere erst am Valentinstag 2025.

Auch Hughs Schauspielkollege und Lieblings-Leinwand-Rivale wird in der Fortsetzung zurückkehren: Colin Firth (64) wird erneut als der hoffnungslos romantische Mark Darcy zu sehen sein. Das bewiesen kürzlich von Daily Mail veröffentlichte Fotos, die den Briten am Set des neuen Streifens zeigen. An der Seite von Renée sieht man Colin in einer offensichtlich leidenschaftlichen Szene – verliebt streichelt er seiner Film-Ehefrau auf den Schnappschüssen über die Wange, während er ihr dabei tief in die Augen schaut. Das Wiedersehen mit Frauenschwarm Mark dürfte viele Fan-Herzen höherschlagen lassen, zumal Bridget in der Romanvorlage eigentlich verwitwet ist. Ein Insider verriet jedoch, es sei von Anfang an geplant gewesen, dass Mr. Darcy zurückkehrt, die Produktion wollte dies als Überraschung halten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Hugh Grant, Renée Zellweger und Colin Firth, April 2001

Anzeige Anzeige

Getty Images Renée Zellweger und Colin Firth im September 2016

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige