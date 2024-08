Tag der Liebe: Erscheinungsdatum für "Bridget Jones 4" steht

Das perfekte Datum für die gefühlvolle Romcom! Der vierte Teil von Bridget Jones steckt aktuell mitten in der Produktion – Fans können es kaum mehr erwarten, dass Renée Zellweger (55) endlich wieder in ihre ikonische Rolle zurückkehrt. Die Dreharbeiten des Streifens sind nun beendet, wie der offizielle Account auf Instagram bekannt gibt – und enthüllt sogleich das Erscheinungsdatum! "Wir sehen uns am Valentinstag", heißt es. Auf dem beigefügten Bild ist im Hintergrund des Klappstuhls des Regisseurs der berühmte Borough Market in London zu sehen.

Das ist nicht die einzige freudige Botschaft, die den Film betrifft. Erst vor wenigen Tagen bestätigte The Mail on Sunday, dass neben Renée auch Colin Firth (63) in seine Paraderolle zurückkehren wird, nachdem es lange unklar war, ob Mr. Darcy in dem Teil auftauchen wird. Immerhin ist Bridget in der Buchvorlage eine alleinerziehende Witwe. Ob seiner Figur allerdings nicht doch noch ein trauriges Schicksal droht, ist nicht bekannt. "Es stand immer fest, dass Colin in dem Film sein wird, aber das sollte eine Überraschung bleiben", plauderte eine Quelle gegenüber dem Magazin aus.

Bereits in dem dritten Teil der Filmreihe war ein wahrer Fanliebling abwesend: Hugh Grants (63) Rolle Daniel Cleaver. Am Ende von "Bridget Jones' Baby" wurde aufgelöst, dass der totgeglaubte Casanova doch noch am Leben ist, weswegen einer Rückkehr in dem neuen Streifen nichts mehr im Wege steht – der "Wonka"-Darsteller wird ebenfalls eine Rolle in "Bridget Jones: Mad About the Boy" spielen, wie Daily Mail berichtete.

Getty Images Colin Firth, Schauspieler

Getty Images Hugh Grant, 2024

