Renée Zellweger weinte beim Abschied von Bridget Jones

Renée Zellweger (55) verabschiedet sich endgültig von ihrer legendären Rolle als Bridget Jones. Bei der Premiere des neuen Films "Bridget Jones: Mad About the Boy" in New York bestätigte die Schauspielerin nun gegenüber People, dass es sich um den letzten Teil der beliebten Filmreihe handeln würde. Renée, die die Rolle über 25 Jahre hinweg geprägt hat, sprach von der emotionalen Erfahrung während der Dreharbeiten. "Es war sowohl wunderbar als auch wirklich traurig", sagte sie und verriet, dass sie beim Abschied echte Tränen vergossen habe. Neben ihr sind auch Colin Firth (64) und Hugh Grant (64) in dem Film dabei, der die Geschichte einer verwitweten Bridget erzählt, die vier Jahre nach dem Tod ihres Mannes Mark Darcy ihr Leben neu ordnet.

Die Entscheidung, erneut in die Rolle der chaotischen und liebenswerten Heldin zu schlüpfen, fiel Renée offenbar leicht. "Bridget fühlt sich wie eine alte Freundin an", erklärte die Schauspielerin, die für die Dreharbeiten in London sogar dauerhaft Bridgets britischen Akzent beibehalten habe. Sie bezeichnete diese Entscheidung scherzhaft nicht als methodisches Schauspiel, sondern als Bequemlichkeit, um es sich selbst einfacher zu machen. Laut der Schauspielerin sei der Film emotionaler als die vorherigen Teile, da das Drehbuch eleganter geschrieben sei und manche Momente das Publikum unerwartet berühren würden.

Seit dem ersten "Bridget Jones"-Film im Jahr 2001 ist Renée untrennbar mit der tollpatschigen, aber liebenswerten Figur verbunden. Die Texanerin, die sich in Hollywood mit Filmen wie "Jerry Maguire" und "Chicago" einen Namen gemacht hat, erhielt für die Rolle weltweite Anerkennung. Die Zusammenarbeit mit Colin und Hugh über die letzten 25 Jahre bezeichnete sie als "gemeinsame Reise" und dankte ihren Fans für die Treue. Privat gilt Renée als eher zurückhaltend, doch immer wieder zeigt sie sich in eleganten und ausgefallenen Outfits auf Premieren – so auch am Mittwochabend, als sie mit einem klassischen Look im Stil der 50er-Jahre alle Blicke auf sich zog.

Getty Images Hugh Grant, Renée Zellweger und Colin Firth, April 2001

Getty Images Renée Zellweger bei der "Bridget Jones: Mad About the Boy"-Premiere in New York City

