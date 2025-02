Abschied von Bridget Jones: Das wird Renée Zellweger fehlen

Renée Zellweger (55) feierte am vergangenen Mittwoch in Rom die Premiere ihres neuesten Films "Bridget Jones: Mad About the Boy". An der Seite der zweifachen Oscar-Gewinnerin standen unter anderem ihre Co-Stars Leo Woodall (28) und Chiwetel Ejiofor (47) sowie Regisseur Michael Morris auf dem roten Teppich. Der Film markiert einen entscheidenden Moment in Zellwegers Karriere, denn er wird ihre letzte Reise in der Rolle der ikonischen Bridget Jones sein. Dies verriet die Schauspielerin im Rahmen der globalen Pressetour zu ihrem neuesten Projekt.

Im Gespräch mit Hollywood Reporter zeigte sich Renée nostalgisch und erklärte, dass sie bestimmte Dinge an ihrer berühmten Rolle sehr vermissen werde. Besonders die Zusammenarbeit mit dem Team schien sie nachhaltig geprägt zu haben: "Ich werde die Zeit mit allen, die daran beteiligt waren, vermissen – Freundschaften, neue und alte." Außerdem erzählte sie, dass sie Bridget auch über die Jahre hinweg nie wirklich losgelassen habe. "Ich habe praktisch jeden Tag Gespräche über Bridget Jones", so die Schauspielerin. Auf der Straße werde sie regelmäßig von Fans angesprochen, die ihre eigenen "Bridget-Momente" mit ihr teilen würden. Viele ihrer engen Freunde würden sie sogar liebevoll selbst "Bridget" rufen.

Seit ihrem ersten Auftritt als liebenswerte und chaotische Heldin in "Bridget Jones – Schokolade zum Frühstück" im Jahr 2001 ist Renée untrennbar mit der Figur verbunden. Die Rolle machte sie nicht nur weltweit berühmt, sondern wurde auch von Kritikern und Fans gleichermaßen gefeiert. Privat verriet Renée schon in der Vergangenheit, dass sie mit Bridget viele Eigenschaften teile – darunter eine Schwäche für Schokolade und ihre unerschütterliche Herzlichkeit. Auch wenn dies der Abschluss ihrer Reise sein mag, bleibt Bridget Jones wohl weiterhin ein fester Bestandteil ihres Lebens, wie die Geschichten der Fans und Freunde zeigen.

Getty Images Renée Zellweger bei der "Bridget Jones: Mad About The Boy"-Weltpremiere

Hollywood Picture Press/face to Renée Zellweger in "Bridget Jones' Baby"

