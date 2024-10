Kleiner Selbstbräuner-Fail: Stefano Zarrella ist ganz orange

Stefano Zarrella (33) ist wohl ein kleines Missgeschick unterlaufen. Auf Instagram meldet sich der Influencer bei seinen Fans zurück – mit einer überraschenden Veränderung. "Leute fragt nicht. Ich war bei diesem Spray-Tanning und das ist ein bisschen schiefgelaufen", erklärt er und präsentiert sein orangenes Gesicht. Da ein Besuch im Solarium für ihn nicht infrage komme, habe Stefano es mit Selbstbräuner probiert. Doch nun zieren die Haut von Giovanni Zarrellas (46) Bruder helle Streifen von der Haube, die seine Haare geschützt hat, und dunkle Flecken von der Farbe. Seinen Anblick kann er selbst kaum ernstnehmen und prustet vor Lachen.

Gut, dass Stefano den Fail mit Humor nehmen kann: "Es ist, wie es ist. Ich lach’ drüber, ich find' es witzig." Bei seinen Fans hakt er nach, ob jemand eine Idee habe, wie er zumindest die dunklen Flecken auf seinen Händen wieder loswerden könne. Mit dem Rest seines Schicksals scheint sich der Hobbykoch bereits arrangiert zu haben. Seinen Fans verspricht er: "Das mache ich nie wieder!"

Was wohl Tanja Makarić (27) zu dem Beauty-Fail von Stefano sagt? Um die Ex von Julian Claßen (31) und den Content-Creator ranken sich derzeit jede Menge Liebesgerüchte. Immer wieder wurden die beiden turtelnd und kuschelnd bei diversen Dates erwischt. Erst am vergangenen Dienstag besuchten sie gemeinsam eine Vorstellung des Musicals "Moulin Rouge" in Köln. Öffentlich zu ihrer Liebe bekannt haben sich die zwei bislang aber nicht.

Anzeige Anzeige

Instagram / stefanozarrella Stefano Zarrella hat Selbstbräunerflecken auf der Hand

Anzeige Anzeige

Promiflash Stefano Zarrella und Tanja Makarić im September 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige