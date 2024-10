Nach Hochzeit: Gina Schumacher strahlt auf dem Oktoberfest

Gina-Maria Schumacher (27) genießt ihr Leben in vollen Zügen. Das stellt die Tochter von Michael Schumacher (55) in den sozialen Medien unter Beweis. Vor rund zwei Wochen hat sie ihrem Liebsten Iain Bethke auf Mallorca das Jawort gegeben. Nun turteln die beiden frisch Vermählten direkt weiter. Auf Instagram postet die Reiterin Schnappschüsse von sich selbst und ihrem Ehemann in traditioneller Tracht. Die beiden strahlen einander an und halten sich gegenseitig im Arm. Dazu kommentiert Gina freudig: "Oktoberfest in Texas!"

Am 28. August feierte die Familie Schumacher die große Hochzeit auf dem Familienanwesen auf Mallorca. Im Garten des üppigen Grundstückes war ein weißer Pavillon aufgebaut, unter dem sich Gina und Iain die Ringe ansteckten. Danach wurde mit Freunden und Familie im Haupthaus getrunken und gespeist. Zuvor hatte das Brautpaar für ihre Gäste bereits eine dekadente White-Party im exklusiven Mhares Sea Club geschmissen.

Gina und Iain lernten sich auf einem Reiterhof in Baden-Württemberg kennen und lieben. Mittlerweile gehen die beiden schon seit über sechs Jahren gemeinsam durchs Leben. Seit 2022 wohnt das Ehepaar auf einer Ranch in Texas, wo Gina erfolgreich ihrer Leidenschaft, dem Westernreiten, nachgeht. Iain ist ebenfalls Reiter, kümmert sich jedoch eher um das Management der Ranch.

Anzeige Anzeige

Instagram / gina_schumacher Iain Bethke und Gina-Maria Schumacher

Anzeige Anzeige

Getty Images Gina-Maria Schumacher, Reiterin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige