P. Diddy beschuldigt US-Behörden wegen geleakten Materials

Wie Deadline berichtet, hat P. Diddy (54), der mit bürgerlichem Namen Sean Combs heißt, schwere Vorwürfe gegen das Department of Homeland Security (DHS) erhoben. Der Rapper beschuldigt die Behörde, ihn durch illegale Leaks zu diskreditieren, darunter die Veröffentlichung eines Videos von 2016, das zeigt, wie er seine Ex-Partnerin Cassie Ventura (38) verprügelt. Der Musikproduzent, der derzeit in Untersuchungshaft im Metropolitan Detention Center in Brooklyn sitzt und dem unter anderem Menschenhandel, sexueller Missbrauch und organisierte Kriminalität vorgeworfen wird, sieht in den Handlungen des DHS einen gezielten Versuch, seine Chancen auf ein faires Gerichtsverfahren zu untergraben.

Seine Anwälte fordern laut dem Magazin nun eine dringende Anhörung vor Richter Arun Subramanian, um das angebliche Fehlverhalten der Behörde zu diskutieren. Sie behaupten, dass DHS-Agenten Informationen der Grand Jury weitergegeben und eine Schmutzkampagne gegen P. Diddy orchestriert haben. Besonders kritisch sehen sie die Veröffentlichung des Videos, in dem der Musiker Cassie in einem Hotelkorridor attackiert. Dieses Material, das an den Nachrichtensender CNN weitergeleitet wurde, sei laut den Verteidigern nur dazu verwendet worden, die öffentliche Meinung zum Nachteil ihres Mandanten zu beeinflussen und sein Ansehen nachhaltig zu schädigen. "Der Angeklagte Sean Combs beantragt vier Arten von Erleichterungen im Zusammenhang mit dem, was die Verteidigung für eine Reihe von rechtswidrigen Leaks der Regierung hält, die zu einer schädlichen, höchst nachteiligen Vorveröffentlichung geführt haben, die nur die Geschworenen verunsichern und Mr. Combs seines Rechts auf ein faires Verfahren berauben kann", heißt es unter anderem in dem Dokument.

P. Diddy und Cassie lernten sich in den frühen 2000er-Jahren kennen und wurden bald darauf ein Paar. Ihre Beziehung, die sowohl privat als auch beruflich eng war, endete 2018. Im November vergangenen Jahres reichte Cassie eine Klage gegen den Musikmogul ein, in der sie ihn unter anderem der Vergewaltigung und Misshandlung beschuldigte. Die beiden einigten sich jedoch schnell außergerichtlich, wobei P. Diddy Berichten zufolge etwa 27 Millionen Euro zahlte. Obwohl er die Anschuldigungen stets bestritt, entschuldigte er sich öffentlich für sein "unentschuldbares Verhalten", als das Video veröffentlicht wurde. P. Diddy hat im Laufe seiner Karriere nicht nur als Rapper, sondern auch als Musikproduzent und Unternehmer große Erfolge gefeiert. Er gründete das Label Bad Boy Records und arbeitete mit zahlreichen bekannten Künstlern zusammen.

Getty Images P. Diddy, Musiker

Getty Images Cassie Ventura, Sängerin