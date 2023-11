P. Diddy von seiner Ex wegen Gewalt und Missbrauch verklagt!

P. Diddy (54) droht Ärger! Mit seinem Privatleben sorgte der Musiker in den vergangenen Jahren immer wieder für Schlagzeilen. Beispielsweise bestätigte er erst Anfang des Jahres seine Beziehung mit Yung Miami. Doch nach nur wenigen Monaten soll es zwischen ihnen auch schon wieder vorbei gewesen sein. So richtig klar ist das aber nicht, denn auf der Met Gala strahlten die beiden dann wieder zusammen. Nun wird P. Diddy aber von einer Verflossenen verklagt!

Wie The New York Times nun berichtet, reichte die Ex-Freundin des "Last Night"-Interpreten eine Klage gegen ihn ein. Darin wirft Cassie Ventura (37) ihm vor, sie um 2005 dazu gezwungen zu haben, mit mehreren männlichen Prostituierten Sex zu haben, während P. Diddy das Ganze filmte. Kurz vor dem Ende ihrer Beziehung, brach P. Diddy in ihr Haus ein und vergewaltigte sie, so die Anklage. Zudem behauptet sie, dass ihr Ex sie während ihrer Beziehung "häufig brutal verprügelte" und zudem zu "unkontrollierbare Wutanfällen" neigte. "Nach Jahren des Schweigens und der Dunkelheit bin ich endlich bereit, meine Geschichte zu erzählen und für mich selbst und für andere Frauen zu sprechen, die Gewalt und Missbrauch in ihren Beziehungen ausgesetzt sind", erklärt die Sängerin dem Magazin dazu.

P. Diddy und Cassie führten von 2004 bis 2018 eine Beziehung. Die Vorwürfe seiner einstigen Partnerin weist der 54-Jährige entschieden zurück. "Mr. Combs bestreitet diese beleidigenden und empörenden Anschuldigungen vehement", erklärt sein Anwalt gegenüber dem US-amerikanischen Tagesblatt.

