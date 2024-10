Stolze Mama: Pink teilt süßen Post mit ihrer Tochter Willow

Zwischen ihren Touren nimmt sich Sängerin Pink (45) immer wieder Zeit für ihre Familie und unternimmt etwas mit den Kindern. Dieses Mal nutzte die Zweifach-Mama die Pause für einen Besuch der Broadway-Shows "Hadestown" und "Der große Gatsby" mit ihrer Tochter Willow (13). Diese zeigte sich begeistert und tauchte mit ihrer Mutter tief in die Welt des Musicals ein. Die Eindrücke und einige besondere Momente teilte Pink mit ihren Fans auf Instagram. Und zwischen den Zeilen scheint der Stolz der Musikerin durch, dass Willow so ein großer Fan des Musiktheaters ist.

Während ihres Besuchs des Musicals "Hadestown" hatten Pink und ihre Tochter die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Unter anderem lernten sie die Hauptdarsteller Jordan Fisher (30) und Maia Reficco kennen. Willow zeigte sich begeistert und konnte ihren Enthusiasmus gar nicht verbergen. Ihr großer Traum sei es, eines Tages die Rolle der Eurydike zu spielen. Pink fand auf Instagram lobende Worte für ihre Tochter. Sie sei so glücklich darüber, dass sie Willow für diese lebendige Kunstform begeistern konnte. Sie teile gerne mit ihrer Tochter diese Leidenschaft. Auch bei der Vorstellung "Der große Gatsby" konnten Pink und Willow mit den Darstellern sprechen und einen Blick hinter den Vorhang werfen: "Vielen Dank, dass ihr meiner Tochter gezeigt habt, dass die Besten der Besten nicht nur den Gipfel erreicht haben, sondern dabei auch großartige Menschen bleiben können. Heute Abend einfach unglaublich. Vielen Dank von ganzem Herzen. Absolute Kunst und absolutes Talent. Ich bin beeindruckt. Sie ist sprachlos."

Zudem gewährte sie in ihrem Instagram-Post einen Einblick in ihre Erziehungsphilosophie. So sei es ihr absolut wichtig, dass ihre Kinder vollkommen sie selbst sein können. Sie unterstütze Willow und ihren jüngeren Bruder Jameson (7) bei allem, was sie interessiert: "Wie die meisten von euch wissen, bin ich als Mutter glücklich, solange meine Kinder sie selbst sind und keine Idioten. Ich bin glücklich, solange ein Leuchten in ihren Augen ist." Im Laufe ihrer eigenen Karriere habe sie gesehen, dass Träume erreichbar sind, wenn man an sie glaubt und hart dafür arbeitet.

Anzeige Anzeige

Getty Images Pink im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / pink Pinks Tochter Willow Hart bei einem Broadway-Besuch, Oktober 2024

Anzeige Anzeige