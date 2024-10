Termin steht: P. Diddys Prozess beginnt erst im Mai 2025

Es gibt ernüchternde Nachrichten für P. Diddy (54): Nachdem der Rapper seit dem 16. September in Gewahrsam ist, steht jetzt der Gerichtstermin für seinen Prozessbeginn fest – und zwar der 5. Mai 2025. Bis zu diesem Zeitpunkt muss er laut E! News weiterhin im Gefängnis verweilen. Der Musikmogul erschien am Donnerstag vor dem Bundesgericht in Manhattan, wo Richter Arun Subramanian das Datum für den Prozess festlegte. Begleitet wurde Diddy von seiner Mutter Janice und seinen Kindern Justin Combs (30) sowie den Zwillingen Jessie James und D'Lila Star. Nach dem Betreten des Gerichtssaals umarmte der gebürtige US-Amerikaner seine Anwälte und winkte seinen anwesenden Familienmitgliedern zu.

Diddy plädierte zu den gegen ihn erhobenen Anklagepunkten auf nicht schuldig. Diese umfassen Verabredung zur Erpressung, Menschenhandel und Förderung der Prostitution, basierend auf Vorwürfen, die bis ins Jahr 2008 zurückreichen. Die Anklage behauptet, dass Diddy sogenannte "Freak Offs" organisiert habe – inszenierte, aufwendige sexuelle Treffen, bei denen Frauen zur Teilnahme gezwungen oder genötigt wurden. Zudem soll es Videoaufnahmen geben, die zeigen, wie er 2016 eine Frau in einem Hotel in Los Angeles attackiert.

Diddys Anwaltsteam versucht zu verhindern, dass er bis zum Beginn des Prozesses hinter Gittern bleiben muss. Wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht, die People vorliegen, haben die Vertreter des 54-Jährigen Berufung eingelegt. Laut ihnen sei die Entscheidung, eine Freilassung auf Kaution zu verweigern, juristisch fehlerhaft. Bisher lehnten Richter die Forderungen aufgrund von Bedenken hinsichtlich möglicher Zeugenbeeinflussung ab. Zudem wird befürchtet, dass akute Fluchtgefahr besteht.

