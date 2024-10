P. Diddys Anwälte fordern Freilassung vor Prozessbeginn

P. Diddys (54) Anwälte haben Berufung eingelegt, um seine vorläufige Freilassung vor dem Prozess zu erwirken. Das zeigen Gerichtsdokumente, die People vorliegen. Am Dienstag, dem 8. Oktober, reichte der Anwalt des Musikmoguls, Alexander A.E. Shapiro, beim U.S. Court of Appeals for the Second Circuit entsprechende Unterlagen ein. P. Diddy ist am 16. September in einem Hotel in Manhattan verhaftet worden und sitzt seitdem im Metropolitan Detention Center in Brooklyn in Untersuchungshaft.

In der Anklage werden dem Rapper Straftaten wie kriminelle Verschwörung, Menschenhandel und Förderung von Prostitution vorgeworfen. Seine Anwälte argumentieren, dass die Entscheidung, ihm die Freilassung auf Kaution zu verweigern, auf unzureichenden Beweisen basiere und juristisch fehlerhaft sei. Bereits zweimal wurde ihm die Freilassung auf Kaution verweigert, zuletzt mit der Begründung, er könne Zeugen beeinflussen oder die Justiz behindern. Sein Verteidigungsteam bietet nun erneut eine Kaution in Höhe von rund 45 Millionen Euro an und betont, dass bei ihm keine Fluchtgefahr vorliege.

Sean, der früher unter dem Namen Puff Daddy bekannt war, zählt zu den einflussreichsten Persönlichkeiten der Musikindustrie. Neben seiner erfolgreichen Karriere als Rapper und Produzent ist er auch als Unternehmer tätig und Vater von sieben Kindern. Trotz seines Erfolgs hat er sich in der Vergangenheit mehreren zivilrechtlichen Klagen stellen müssen. Die nächste Anhörung in seinem Fall ist für den 10. Oktober geplant.

Getty Images P. Diddy, 2019 in Los Angeles

Getty Images P. Diddy, Rapper