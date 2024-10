Trotz Verhaftung: P. Diddys Einfluss bleibt ungebrochen

Sean "Diddy" Combs (54) sitzt derzeit in Brooklyn, New York, in Untersuchungshaft, nachdem ihm bereits zweimal die Freilassung auf Kaution verweigert wurde. Der Musikmogul sieht sich schwerwiegenden Vorwürfen ausgesetzt, darunter Sexhandel und Erpressung. Trotz seiner Inhaftierung soll er weiterhin einen derart großen Einfluss auf die Unterhaltungsbranche haben, dass viele Menschen seine möglichen nächsten Schritte fürchten. "Er ist so mächtig. Selbst hinter Gittern ist er noch immens einflussreich", teilte ein Insider jetzt im Gespräch mit People mit.

"Er ist unglaublich smart", fügte der Insider hinzu. "Er kennt viele Leute und hat vielen geholfen – also schulden ihm viele etwas. Er weiß das." Laut der Quelle sei Sean daher zu weit mehr in der Lage, als die Leute denken – selbst jetzt noch. Die Anklage gegen den Grammy-Gewinner dreht sich hauptsächlich um sogenannte "Freak-Offs". Bei diesen mehrtägigen Veranstaltungen soll Sean die Opfer durch Erpressung, Gewalt und Drogenmissbrauch zu sexuellen Handlungen genötigt haben. "Alle haben seine Besessenheit, Dinge zu kontrollieren, immer darauf zurückgeführt, dass er ein kreatives Genie sei, aber die Inhaftierung lässt diese Qualitäten jetzt in einem anderen Licht erscheinen", fuhr der Insider fort.

Trotz der schwerwiegenden Vorwürfe steht Seans Mutter, Janice Small Combs, fest an seiner Seite. „Mein Sohn ist nicht das Monster, als das er dargestellt wird. Er verdient die Chance, seine Version der Geschichte zu erzählen“, sagte sie in einer emotionalen Erklärung. Sean, bekannt für seine Arbeit bei Bad Boy Records, hat die Karrieren zahlreicher Künstler geprägt. So ist die Zukunft des 54-Jährigen vor Gericht aktuell zwar ungewiss, doch eines ist klar: Ein über Jahrzehnte auf enorme Größe angewachsenes Netzwerk und die damit verbundene Macht auf die Musikindustrie kann nicht von heute auf morgen ausgelöscht werden.

Getty Images / Ethan Miller P. Diddy, US-Rapper

Getty Images P. Diddy, Musiker

