Diddy-Prozess: Geschworener hält sich nicht an Anweisungen

Sean Combs, alias P. Diddy (55) steht aktuell in Manhattan vor Gericht und muss sich dort wegen schwerer Vorwürfe wie Sexhandel und Erpressung verantworten. Am Montag, dem 30. Juni 2025, nahmen die zwölf Geschworenen ihre Beratungen auf. Eine Nachricht an den Richter Arun Subramanian sorgte laut USA TODAY Entertainment für Aufsehen: Die Jury äußerte Zweifel daran, dass ein Mitglied des Gremiums in der Lage sei, den Anweisungen zu folgen. Bei dem betroffenen Geschworenen handelt es sich um einen 51-jährigen Wissenschaftler, der während der Auswahlrunde angegeben hatte, Molekularbiologie und Neurowissenschaften studiert zu haben.

Nach Erhalt der Mitteilung entschied das Gericht, den Geschworenen nicht sofort auszutauschen, sondern ihm und der gesamten Jury eine schriftliche Erinnerung an ihre Pflichten zukommen zu lassen. Die Maßnahme schien zunächst zu wirken, da die Beratungen weitergingen. Dennoch stellte die Jury im weiteren Verlauf erneut eine Anfrage bezüglich rechtlicher Klarstellungen zu Drogenvorwürfen, einem Teil der gegen Diddy erhobenen Anklagepunkte. Trotz der Schwierigkeiten dauerten die Beratungen am ersten Tag über fünf Stunden und wurden am Abend vertagt.

Diddy, der früher als einer der mächtigsten Akteure der Musikindustrie galt, beobachtete das Geschehen ruhig und betend mit seiner Familie im Gerichtssaal. Der verzwickte Start der Geschworenendiskussionen könnte jedoch Fragen aufwerfen, wie effektiv diese unter solchen Umständen verläuft. Für den Musiker und Unternehmer, der nach eigenen Angaben unschuldig ist, stehen bei einem Schuldspruch hohe Strafen im Raum – bis hin zu einer lebenslangen Haftstrafe. Diddys Anwalt Marc Agnifilo argumentierte, die Staatsanwaltschaft habe den einvernehmlichen sexuellen "Lebensstil" des Grammy-Gewinners fälschlicherweise kriminalisiert, während Zeugen den "erfolgreichen schwarzen Unternehmer" als eine angesehene und großzügige Person darstellten.

Getty Images P. Diddy, Musiker

