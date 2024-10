Altbacken-Werte: Calvin Kleinen will eine "Oldschool"-Frau

Calvin Kleinen (32), bekannt als TV-Casanova, betont im Interview mit RTL, dass er sich nach einer festen Beziehung sehnt und gerne eine Familie gründen möchte. Er suche nach einer traditionellen "Oldschool"-Frau. Nach einem anstrengenden Tag wolle er zu Hause nichts mehr tun. "Ich war arbeiten und das Essen steht auf dem Tisch und so, das wäre schon nice", beschreibt er sein Wunschbild einer Beziehung. Er weiß, dass seine traditionellen Vorstellungen nicht bei allen gut ankommen, findet aber nichts dabei, wenn seine Partnerin Hausfrau ist: "Ich bin damit groß geworden. Bei uns zu Hause war das so, deswegen ist das irgendwie noch in mir verankert." Altersmäßig ist er flexibel, bevorzugt jedoch Frauen in seinem Alter, da ihm 22-Jährige mittlerweile "echt zu jung" seien.

Auch Micaela Schäfer (40), die sich Anfang des Jahres von ihrem Freund getrennt hat, teilt im selben Gespräch ihre Vorstellungen von einem Traumpartner. "Ich habe eigentlich gesagt, mein nächster Freund wird entweder Politiker oder ich hätte auch mal Bock auf einen Fußballer. Ich hatte noch nie einen Fußballer im Bett", philosophiert sie. Dabei denkt sie an pensionierte Fußballer wie Lothar Matthäus (63) oder Michael Ballack (48): "Man muss aufs Image achten. Wenn, dann vielleicht zum pensionierten Fußballer, weil der hat dann schon seine eigene Meinung."

Während Micaela schon mehrere, langjährige Beziehungen hinter sich hat, waren Calvins Liaisons nie von langer Dauer. So konnte er sich von Datingshow zu Datingshow schwingen und dort die Ladys um den Finger wickeln. Zuletzt bahnte sich etwas mit Elsa Latifaj bei Kampf der Realitystars an – der Haken? Sie war bei den Dreharbeiten eigentlich vergeben. "Leben und leben lassen. Die beiden haben dort vor Ort einfach gut harmoniert und von daher passte das einfach in diesem Moment", erklärte Mitkandidatin Isi Glück damals gegenüber Promiflash.

Calvin Kleinen, Mai 2024

Elsa Latifaj und Calvin Kleinen bei "Kampf der Realitystars"

