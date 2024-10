P. Diddys Mutter und Kinder unterstützen ihn im Gerichtssaal

P. Diddy (54) erschien am Donnerstag erstmals vor Gericht in New York City und seine Familie war zahlreich vertreten, um ihm beizustehen. Bei dem Termin wurde ein Startdatum für den anstehenden Prozess des Rappers wegen sexuellen Menschenhandels festgelegt. Unter den Anwesenden befanden sich sechs seiner Kinder – Quincy (33), Justin (30), King (26), Chance sowie die Zwillinge D'Lila und Jessie – und seine Mutter Janice. Laut Just Jared sei der Angeklagte in den Gerichtssaal gekommen, habe seiner Familie zugewunken und seine Anwälte umarmt, bevor er Platz nahm.

Trotz der schweren Vorwürfe gegen den 54-Jährigen, zu denen Sexhandel und Erpressung gehören, ist die Unterstützung der Familie ungebrochen. Das betont auch eine Quelle, die sich gegenüber People äußerte: "Die Kinder waren sehr froh darüber, ihren Vater zu unterstützen. Die ganze Familie war es. Sie sind sich einig in ihrer Unterstützung und er war glücklich, sie alle dort zu sehen." In den Tagen vor dem Termin hatten bereits ein paar der Kids P. Diddy im Gefängnis besucht.

Bei der Anhörung wurde der Beginn des Gerichtsprozesses auf den 5. Mai 2025 gelegt. Bis dahin soll der Musikmogul weiterhin in Haft bleiben. Seine Verteidiger arbeiten jedoch weiter daran, eine vorzeitige Freilassung noch vor dem für Mai 2025 angesetzten Prozess zu erwirken – die bisherigen Anträge, auf Kaution freizukommen, wurden abgelehnt. Um seine Anliegen umzusetzen, hat P. Diddy ein Anwaltsteam der Extraklasse zusammengestellt. Darunter befindet sich laut Businessinsider unter anderem die Staranwältin Alexandra Shapiro, die beispielsweise auch seinen Mithäftling Sam Bankman-Fried, ein Krypto-CEO, vertritt.

Getty Images Janice Combs und P. Diddy im September 2023

Getty Images P. Diddy, Rapper

