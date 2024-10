Schwere Vorwürfe: Missbrauchte R. Kelly auch seine Tochter?

R. Kelly (57) sitzt bereits seit einigen Jahren wegen mehrfachen Missbrauchs im Gefängnis. Nun wird der Sänger allerdings mit neuen Vorwürfen konfrontiert – und die kommen von seiner eigenen Tochter. In der Dokumentation "R. Kelly's Karma: A Daughter's Journey" erzählt Buku Abi jetzt ihre Geschichte mit ihrem berühmten Vater. In dem Zweiteiler wirft auch sie ihm vor, sie sexuell missbraucht zu haben. "Er war mein Ein und Alles. Lange Zeit wollte ich nicht einmal glauben, dass es passiert ist. Ich wusste nicht, dass er auch mir etwas antun würde, selbst wenn er ein schlechter Mensch war", erzählt die US-Amerikanerin. Was genau passiert ist, offenbart sie nicht.

Eine ganze Weile habe sie sich aber nicht getraut, jemandem etwas zu erzählen. Erst 2009, mit etwa zehn Jahren, vertraute sie sich ihrer Mutter an. "Ich hatte zu viel Angst, es jemandem zu erzählen. Ich hatte zu viel Angst, es meiner Mutter zu sagen", erklärt Buku weiter. Sie habe bis heute mit dieser Erfahrung zu kämpfen: "Ich habe wirklich das Gefühl, dass diese eine Millisekunde mein ganzes Leben und mich als Person verändert hat, und den Glanz, den ich hatte, und das Licht, das ich in mir trug, verändert hat." Heute sei Buku, die bürgerlich Joann Kelly heißt, überzeugt, dass ihr Vater im Gefängnis am besten aufgehoben sei – das könne sie aus eigener Erfahrung annehmen.

Erst nachdem Buku ihrer Mutter alles erzählt hatte, ging sie zur Polizei und erstattete anonym Anzeige. Weil sie zu lange gewartet habe, konnte R. Kelly aber nicht mehr zur Rechenschaft gezogen werden. Der Musiker selbst wehrt sich derweil gegen die Vorwürfe seiner Tochter. "Herr Kelly streitet diese Anschuldigungen vehement ab. Seine Ex-Frau hat die gleiche Anschuldigung vor Jahren erhoben und sie wurde vom Illinois Department of Children & Family Services untersucht und war unbegründet", betonte der Anwalt des "I Believe I Can Fly"-Interpreten gegenüber People.

Getty Images R. Kelly vor Gericht

Chicago PD/ MEGA R. Kellys Polizeifoto aus Februar 2019