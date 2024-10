So lässig sind Rihanna und A$AP Rocky in New York unterwegs

Rihanna (36) und ihr Partner A$AP Rocky (36) wurden am Mittwoch gemeinsam in New York City gesichtet. Schnappschüsse, die Daily Mail vorliegen, zeigen, wie das Paar ein Hotel in der Metropole verlässt und dabei alle Blicke auf sich zieht. Nur einen Tag nachdem die Sängerin in verführerischer Unterwäsche für ihre neue Kampagne posiert hatte, zeigten sich die beiden in abgestimmten Outfits. Rihanna trug einen orangefarbenen Hoodie mit passender Jogginghose und weißem T-Shirt, während der Rapper lässig in einem grafischen Langarmshirt und Jogginghose an ihrer Seite war.

Im Rahmen ihrer neuesten Zusammenarbeit mit Diesel präsentierte Rihanna zuvor eine limitierte Unterwäsche- und Bekleidungskollektion. Die 36-Jährige überraschte ihre Fans mit atemberaubenden Bildern, auf denen sie rot-schwarze Dessous trägt. Auf Instagram verkündete Rihanna stolz die Neuigkeit und zeigte sich in einem leuchtend roten Look mit auffälligen Accessoires, darunter eine eisblaue, pelzbesetzte Kapuzenjacke. Ihre Fans zeigten sich begeistert von dem Post. "Einfach wahnsinnig gut", "Die heißeste Mama aller Zeiten" oder "Absolut krass", lauten nur einige der begeisterten Kommentare.

Rihanna und A$AP Rocky gelten seit Jahren als absolutes Traumpaar in der Musikszene. Die beiden teilen nicht nur ihre Leidenschaft für Musik, sondern sind auch stolze Eltern von zwei Söhnen: RZA Athelaston Mayers, geboren im Mai 2022, und Riot Rose Mayers (1), der im August 2023 das Licht der Welt erblickte. Ihre Beziehung begann offiziell im Jahr 2020, obwohl sie bereits über ein Jahrzehnt befreundet waren. In einem Interview mit GQ im Jahr 2021 schwärmte der 36-Jährige von seiner Partnerin, indem er sie die "Liebe seines Lebens" nannte.

Getty Images Rihanna im Juni 2024

Getty Images A$AP Rocky, Rapper

