Baldige Hochzeit: Tammy Hembrow will ihren Nachnamen ablegen

Tammy Hembrow (30) machte sich in den vergangenen Jahren als YouTuberin einen Namen – allem Anschein nach wird sie zukünftig aber möglicherweise unter einem anderen Namen zu finden sein. Auf Instagram veröffentlicht sie jetzt einen Beitrag, der den Eindruck erweckt, als habe sie vor, ihren Nachnamen abzulegen und den ihres Verlobten Matt Zukowski anzunehmen. "Nennt mich einfach Frau Zukowski", schreibt sie zu einer Reihe von Bildern, die sie während ihres Junggesellinnenabschieds zeigen.

Die Fans der 30-Jährigen scheinen sich bezüglich der Namensänderung jedoch nicht einig zu sein – und zeigen es in den Kommentaren. "Tammy Zukowski haut mich nicht um", betont beispielsweise ein Nutzer, dem Tammy antwortet: "Mich schon". Währenddessen merkt ein weiterer User an: "Klingt schei*e." Es gibt aber auch einige Follower, die sich auf die Seite ihres Idols stellen. "Ich werde Hembrow vermissen, aber ich liebe den Namen für dich" und "Tammy Zukowski klingt so elegant und schön", schwärmen diese.

Tammy und der Love Island-Star machten ihre Liebe vergangenes Jahr öffentlich und verlobten sich bereits drei Monate nach ihrem Kennenlernen. Sie scheinen in ihrer Beziehung aber immer wieder durch Höhen und Tiefen zu gehen. Vor wenigen Monaten wurden Gerüchte laut, das australische Paar habe sich getrennt – und auch kürzlich soll es auf ihrem Junggesellinnenabschied zu einer Auseinandersetzung gekommen sein, wie Daily Mail berichtete.

Instagram / tammyhembrow Matt Zukowski und Tammy Hembrow im Oktober 2024

Instagram / mattzukowski Matthew Zukowski und Tammy Hembrow im Juni 2024

