"Cinderella Story"-Jubiläum: Chad Michael Murray hat Pläne!

Was hat er nur vor? 2004 begeisterte Chad Michael Murray (42) an der Seite von Hilary Duff (36) in der romantischen Komödie "Cinderella Story". In dem Streifen wird das bekannte Märchen Aschenputtel neu aufgelegt und eroberte die Herzen der damaligen Teenager-Mädchen im Sturm. Die Veröffentlichung des Films jährt sich nun schon zum 20. Mal. Plant der Cast dafür etwa eine Reunion? Irgendwas wird zumindest passieren, wie Chad auf TikTok ankündigt: "Seid ihr euch bewusst, dass im Juli schon das 20. Jubiläum von 'Cinderella Story' ist? Verrückt oder?" Der Schauspieler teasert weiter an: "Nächste Woche wird es eine kleine Austin-Ames-Anspielung geben und eine kleine Überraschung für die Fans. Ihr werdet sehen."

Ob auch Hauptdarstellerin Hilary Duff mit am Start sein wird, ist fraglich – immerhin durfte die Blondine erst vor wenigen Tagen ihr viertes Kind auf der Welt begrüßen. "Townes Maedow Bair, jetzt wissen wir, warum sie uns so lange hat warten lassen. Sie hat diese Wangen perfektioniert!", verkündete der einstige Disney-Star die Wassergeburt auf Instagram. Offenbar möchte die Schauspielerin die Zeit nun erst einmal mit ihrem Neugeborenen genießen: "Ich habe monatelang davon geträumt, dich in meinen Armen zu halten und die vergangenen fünf Tage, in denen ich dich kennenlernen, dich anstarren und riechen durfte, waren einfach magische Momente."

"Cinderella Story" war in den 2000ern nicht die einzige Aschenputtel-Adaption, die für große Wellen sorgte. In "Cinderella Story: Es war einmal ein Lied" schlüpften Lucy Hale (34) und Freddie Stroma (37) in die Rolle des ikonischen Liebespaares. In diesem Ableger steht vor allem die Musik im Vordergrund. Ebenfalls musikalisch wurde es in "Another Cinderella Story" mit Selena Gomez (31) und Drew Seeley (42).

Chad Michael Murray und Hilary Duff, 2004

Selena Gomez, Sängerin

