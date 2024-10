Ralph Siegel hat für Musical das Erbe seines Vaters verkauft

Die Corona-Pandemie hat der ganzen Welt einiges abverlangt – so auch Ralph Siegel (79). Als der Lockdown damals alles stilllegte, musste auch die Premiere von Ralphs Musical "Zeppelin" verschoben werden – und das dreimal! Das führte dazu, dass geplante Geldeinnahmen ausblieben. Wie er gegenüber Woche der Frau erzählt, musste er deshalb ein Anwesen in Italien verkaufen. Das Haus bedeutete dem Komponisten sehr viel, denn es wurde von seinem Vater erbaut und nach dessen Tod an Ralph vererbt. Hat es sich gelohnt, das Haus für das Musical einzutauschen? "Das ist sehr schwer zu sagen. Dennoch ist es für mich eine große Erfüllung, zumal auch mein Vater Musicals geschrieben hat", meint Ralph dazu.

Das Haus in Italien ist wohl der schmerzlichste Verlust, den Ralph für die Verwirklichung seines Traums erleben musste. Allerdings ist es nicht das einzige Anwesen, das er für seine Kunst verkaufte. Wie er im April dieses Jahres gegenüber der Abendzeitung verriet, komme das sogar öfter vor: "Jedes der letzten Großprojekte hat eine Immobilie verschlungen. Da danke ich meiner Frau Laura, dass die nicht durchdreht, sondern mich wirklich machen und träumen lässt. Das ist wirklich Liebe", offenbarte er damals. Und Immobilien habe er überall, sogar im "Hinterland von Miami".

Aktuell dürfte sich der Liedermacher sehr glücklich schätzen: Erst in diesem Monat wurde er von seinen Ärzten für krebsfrei erklärt. Bereits zum viertel Mal besiegte er den Prostatakrebs! Wie er gegenüber Bild freudig erzählte: "Mein Arzt hat mich gerade angerufen und mir gratuliert. Mein PSA-Wert ist nach meiner Therapie von 14 runter auf 0. Ich danke dem lieben Gott und meinen Ärzten, dass sie das hinbekommen haben." Damit sei die schlimmste Gefahr erstmal gebannt, obwohl er weiterhin Medikamente zu sich nehmen und unter ärztlicher Beobachtung bleiben muss.

Getty Images Laura Siegel und Ralph Siegel, 2023

Getty Images Ralph Siegel, 2022 in Duisburg

