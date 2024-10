Erstes "Die Verräter"-Aus: Oliver Korittke ist enttäuscht

Derzeit läuft die zweite Staffel von Die Verräter – Vertraue Niemandem! – und bereits in der ersten Folge musste ein Star seine Koffer packen und die Heimreise antreten. Im Spiel der Loyalen und Verräter traf es Oliver Korittke (56), der mitten in der Nacht die Botschaft erhielt, vom Verräter-Trio Gerda Lewis (31), Marina Hoermanseder und Oana Nechiti (36) fiktiv ermordet worden zu sein. Der Schauspieler nimmt diese Entscheidung mit Fassung auf, sei aber trotzdem traurig. "Ich finde es eigentlich superschade, weil es ging ja gerade erst los. Ich hätte gerne irgendwie weitergemacht und hätte gerne mit den Menschen die Verräter gefunden", erklärte er gegenüber RTL.

Gleichzeitig scheint der 56-Jährige aber auch etwas Positives in seinem Exit zu sehen. "Mir ist es lieber, als Loyaler ermordet zu werden, statt als Verräter enttarnt zu werden", betonte er. Wie Oliver in der Folge erklärte, könne sein Rauswurf zwei mögliche Gründe haben: "Vielleicht, weil die Verräter mich für gefährlich gehalten haben oder mich nicht mochten?" Davon scheint sogar ein Grund zu stimmen: Die Damen begründeten ihre Entscheidung nämlich damit, den "Wilsberg"-Darsteller als starken Spieler einzuschätzen. Gleichzeitig hänge es aber auch damit zusammen, dass sie jemanden herauswählen wollten, mit dem die anderen nicht rechnen.

In dem Erfolgsformat spielen 16 Stars um einen Silberschatz in Höhe von 50.000 Euro. Dabei bekommen sie entweder die Rolle eines Loyalen oder eines Verräters zugewiesen – jedoch sind es allein die Zuschauer, die wissen, wer zu welcher Seite gehört. Um das Preisgeld zu gewinnen, müssen die Loyalen aufdecken, wer die Verräter sind. Dafür können sie einmal am Tag einen Promi herauswählen und somit seine Identität erfahren. In diesem Jahr sind es Ex-Bachelorette Gerda, Designerin Marina und Tänzerin Oana, die ihre Mitstreiter an der Nase herumführen. Ob es dem restlichen Cast, darunter Bruce Darnell (67), Gülcan Kamps (42) und Jimi Blue Ochsenknecht (32), gelingen wird, sie zu entlarven?

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Oana Nechiti, "Die Verräter – Vertraue Niemandem!"-Kandidatin

Anzeige Anzeige

RTL Der Cast von "Die Verräter", 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige